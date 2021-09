Kiedy gra Bayern? Mecze Bayernu w najbliższych dniach

Jesteśmy już po przerwie na mecze reprezentacji, które w ostatnich dniach rywalizowały przede wszystkim w eliminacjach do Mistrzostw Świata. W ten weekend na boiska wracają drużyny klubowe. Nadchodzące dni zapowiadają się niezwykle ciekawie dla Bayernu. Kiedy gra z Bayern? Jakie Bayern Monachium mecze ma w swoim terminarzu na na najbliższe dni?

Bayern Monachium w sobotę rozegra kolejne ligowe spotkanie. O godzinie 18:30 zmierzy się na wyjeździe z RB Lipsk

W przyszłym tygodniu mistrzowie Niemiec rozpoczną rywalizację w Lidze Mistrzów. We wtorek zagrają na wyjeździe z Barceloną

Kiedy gra Bayern?

Bayern Monachium po trzech ligowych spotkaniach ma na swoim koncie siedem punktów. Po remisie 1:1 z Borussią M’gladbach na inaugurację sezonu 2021/22, w kolejnych dwóch spotkaniach podopieczni Juliana Nagelsmanna pokonali FC Koeln (3:2 u siebie) i Herthę Berlin (5:0 u siebie). W sobotę czeka ich jednak prawdziwy sprawdzian formy i szczególny mecz dla nowego szkoleniowca bawarskiego klubu.

W sobotę (11 września) o godzinie 18:30 Bayernowi Monachium przyjdzie się zmierzyć na wyjeździe z RB Lipsk – z klubem, którego jeszcze w poprzednim sezonie trenerem był wspomniany już Julian Nagelsmann. Drużyna z Lipska początku sezonu nie może zaliczyć do udanych, bowiem w trzech spotkaniach zdobyła tylko trzy punkty. Nie jest uważana również za faworyta sobotniego meczu, ale w żadnym wypadku nie można odbierać jej szans na sprawienie niespodzianki.

RB Lipsk – Bayern: transmisja za darmo

Mecze Bayernu Monachium

Rywalizację po przerwie na spotkania reprezentacji piłkarze Bayernu Monachium wznowią wspominanym spotkaniem RB Lipsk. Ale to tylko przedsmak tego, co drużynę mistrzów Niemiec czeka w przyszłym tygodniu. Zespół Roberta Lewandowskiego już we wtorek zainauguruje rywalizację w nowym sezonie Ligi Mistrzów, zainauguruje od razu szlagierem. Bayern rywalizację w najważniejszych europejskich rozgrywkach rozpocznie od wyjazdowego spotkania z Barceloną.

Terminarz najbliższych meczów Bayernu:

11.09. 18:30 RB Lipsk – Bayern Monachium (Bundesliga)

14.09. 21:00 FC Barcelona – Bayern Monachium (Liga Mistrzów)

18.09. 15:30 Bayern Monachium – VfL Bochum (Bundesliga)

FC Barcelona Bayern Monachium 3.05 3.70 2.13 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 10. września 2021 16:33 .

