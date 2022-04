Pressfocus Na zdjęciu: Julian Brandt

Borussia Dortmund zakończy sezon bez jakiegokolwiek zdobytego trofeum. Klub latem planuje odświeżyć mocno kadrę, a jednym z piłkarzy, którzy mogą opuścić klub jest Julian Brandt. Niemiec chciałby zmienić otoczenie i jest gotowy do podjęcia nowego wyzwania w karierze.

Borussia Dortmund zapłaciła w 2019 roku za Juliana Brandta 25 milionów euro. Niemiecki skrzydłowy był przez trzy sezony ważnym ogniwem. Obecna kampania jest zdecydowanie najlepszą w trakcie jego pobytu na Signal Iduna Park. 25-latek w 37 meczach strzelił siedem bramek i zanotował 10 asyst. Bardzo prawdopodobne, że będzie to jego ostatni sezon w barwach Borussi Dortmund.

Według dziennika Bild, Julian Brandt chciałby zmienić otoczenie, a klub nie będzie mu tego utrudniał. Borussia jest gotowa na sprzedaż reprezentanta Niemiec za około 15-20 mln euro.

Skrzydłowy najchętniej przeniósłby się do La Liga lub Serie A. 25-latek chce spróbować swoich sił w innej lidze niż niemiecka. Mało prawdopodobne by pozostał w Bundeslidze, gdyż zainteresowania jego usługami nie wykazuje Bayern Monachium, a innych niemieckich klubów nie będzie stać na zaproponowanie mu zarobków porównywalnych do tych, na które może liczyć w Dortmundzie.