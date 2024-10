Leon Goretzka został tylko zawodnikiem rezerwowym w Bayernie Monachium. Mimo to jak twierdzi Christian Falk, środkowy pomocnik nie ma zamiaru opuszczać klubu w styczniu.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Leon Goretzka

Kompany skreślił Goretzkę, piłkarz nie chce odchodzić z Bayernu

Bayern Monachium w letnim oknie transferowym postawił na rewolucję kadrową. Nowy szkoleniowiec, czyli Vincent Kompany od początku kadencji nie boi się odważnych decyzji. Jedną z nich było odstawienie na boczny tor dotychczasowej gwiazdy i ulubieńca kibiców.

Z rolą kluczowego zawodnika pożegnał się m.in. Leon Goretzka. Reprezentant Niemiec został zesłany do roli głębokiego rezerwowego. Ten fakt odzwierciedla przede wszystkim czas gry 29-latka w bieżącym sezonie. Jak dotąd pomocnik uzbierał jedynie 14 minut w 3 meczach we wszystkich rozgrywkach. O tym, że Goretzka nie będzie pełnił ważnej roli w taktyce Kompany’ego, wiadomo było już latem. W czasie okna transferowego często łączyło się go z odejściem z Bayernu, lecz wychowanek VfL Bochum zdecydował się zostać w klubie.

Najnowsze informacje ws. przyszłości Leona Goretzki przekazał Christian Falk. Według dziennikarza doświadczony pomocnik nie ma zamiaru odchodzić zimą z Bayernu. Decyzja podjęta przez 57-krotnego reprezentanta Niemiec jest ostateczna. Natomiast jeśli jego sytuacja w klubie dotycząca czasu gry na boisku się nie zmieni, to Goretzka może zmienić zdanie podczas letniego okna transferowego.

Co więcej, gdyby stało się tak, że Goretzka zdecyduje się odejść z Bayernu, to wskazał klub, do którego chciałby trafić. Według dziennikarza ma nim być Manchester United. Czerwone Diabły były zainteresowane sprowadzeniem Goretzki już w ubiegłym oknie transferowym.