fot. PressFocus Na zdjęciu: Serge Gnabry

Serge Gnabry najprawdopodobniej nie przedłuży kontraktu z Bayernem Monachium. Informacje w tej sprawie pojawiły się na łamach Kickera.

Serge Gnabry wciąż nie doszedł do porozumienia z władzami Bayernu w sprawie nowej umowy

Kicker twierdzi, że coraz bardziej realne jest rozstanie 26-latka z Bawarczykami

Rynkowa wartość reprezentanta Niemiec wynosi 70 milionów euro

Gnabry zamieni Bayern na Real Madryt?

Serge Gnabry trafił do ekipy z Allianz Arena w 2017 roku z Werderu Brema za osiem milionów euro. Zawodnik ma kontrakt ważny z Bayernem tylko do końca czerwca 2023 roku.

Kicker podał, że rozmowy w sprawie nowego kontraktu zawodnika zaczęły się dawno temu, ale na razie nie ma żadnego efektu. Wpływ na to ma fakt, że klub nie chce spełnić oczekiwań finansowych piłkarza. Sytuacje monitoruje z kolei Realu Madryt i kilka klubów z Premier League, które są zainteresowane reprezentantem Niemiec.

Gnabry to wychowanek Stuttgartu. Od momentu, gdy dołączył do Bayernu, to wygrał z tą ekipą cztery razy mistrzostwo Niemiec i raz Ligę mistrzów. W tym sezonie 26-latek wystąpił łącznie w 42 spotkaniach, notując w nich 16 trafień i 10 asyst. Rynkowa wartość zawodnika to 70 milionów euro.

Gnabry jest od 2016 roku powoływany do reprezentacji Niemiec. Jak na razie rozegrał w niej 30 spotkań, notując w nich 20 trafień. Debiut w drużynie narodowej zaliczył w boju przeciwko San Marino wygrany 8:0 przez Niemców.

