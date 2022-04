Bayern chce zatrzymać Lewego. Jasny przekaz z klubu

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowsksi

Bayern Monachium nie zamierza pozbywać się latem Roberta Lewandowskiego. Dyrektor sportowy bawarskiego klubu Hasan Salihamidzić przyznał, że wszyscy chcą zatrzymać reprezentanta Polski w Monachium.

Bayern Monachium chce zatrzymać Lewandowskiego

Salihamidzić przyznał, że Bawarczycy nie planują sprzedać Polaka

Reprezentant Polski jest łączony z transferem do Barcelony

Lewandowski jednak zostanie w Bayernie? Saga trwa

W ostatnich tygodniach wiele wskazywało na to, że Robert Lewandowski od przyszłego sezonu będzie graczem FC Barcelony, która ma zapłacić za reprezentanta Polski 40 milionów euro. Jednak jak się okazuje, jeszcze nie wszystko jest przesądzone w tej kwestii. Bayern Monachium nie zamierza tak łatwo pozbyć się swojego najlepszego napastnika w historii.

– Oczywiście, że chcemy go zatrzymać. Lewandowski cieszy się największym uznaniem, jakie można mieć. Odwdzięcza się świetnymi występami – przyznał Hasan Salihamidzić. – W tym momencie wykluczamy możliwość jego odejścia. Ma kontrakt ważny do 2023 roku, a co będzie później zobaczymy – dodał.

– Mamy najlepszego napastnika na świecie, który ma ważny kontrakt. Jeszcze nie rozmawialiśmy w sprawie nowej umowy, ale teraz nadszedł odpowiedni moment, aby rozpocząć negocjacje. Robert zdaje sobie sprawę, że Bayern także musi być ostrożniejszy w kontekście wydatków po pandemii – stwierdził dyrektor sportowy Bawarczyków.

– Lewandowski jest niesamowitym profesjonalistą. W ostatnim czasie był bardzo spokojny. Każdego dnia daje z siebie wszystko, a gdy coś nie wychodzi jest wkurzony. Musisz umieć zarządzać piłkarzem takim, jak on. Ale później potrafi ci się za to odpłacić – skomentował Salihamidzić.

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze przez kilka tygodni będziemy świadkami sagi z udziałem Roberta Lewandowskiego. Sądząc po ostatnich wypowiedziach zainteresowanych stron oraz medialnych doniesieniach więcej wskazuje jednak na to, że polski napastnik po sezonie pożegna się z Bayernem Monachium i Bundesligą. Jednak w tym momencie nie można wykluczyć, że ostatecznie Polak zostanie na południu Niemiec.

Zobacz również: Lewandowski spotka się z Bayernem. ”W niedalekiej przyszłości wszystko się wyjaśni”