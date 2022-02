fot. PressFocus Na zdjęciu: Leroy Sane

Bayern Monachium zrewanżował się Eintrachtowi Frankfurt za porażkę jesienią. Bawarczycy pokonali skromnie (1:0) ekipę Olivera Glasner po golu Leroya Sane.

Bayern zaliczył 19. zwycięstwo w tym sezonie

Monachijczycy po starciu z ekipą z Frankfurtu mają na swoim koncie 58 punktów

Leroy Sane zdobył siódmą bramkę w sezonie

Eintracht – Bayern: Lewandowski tym razem bez gola

Bayern Monachium w rundzie jesiennej przegrał z Eintrachtem Frankfurt (1:2), więc do starcia na Deutsche Bank Park przystępowali, chcąc za wszelką cenę wygrać. Poprzeczka przed drużyną Juliana Nagelsmana została jednak zawieszona wysoko.

W pierwszej części spotkania byliśmy świadkami ciekawego starcia. Chociaż zabrakło w niej goli. Każda z drużyn miała sytuacje strzeleckie. Bardzo aktywny wydawał się Bayern. Niemniej to gospodarze mieli pierwszą szansę na gola, gdy ładną akcją wyróżnił się Filip Kostić. Ostatecznie piłka po jego próbie nieznacznie minęła światło bramki.

Zobacz także: tabela Bundesliga

Bawarczycy mieli okazję do zdobycia bramki po strzałach Kingsleya Comana i Roberta Lewandowskiego. Reprezentant Polski oddał strzał głową, ale piłka po jego uderzeniu minęła prawy słupek. Najwięcej kłopotów z obroną Kevin Trapp miał jednak po strzale sprzed pola karnego Joshuy Kimmicha, ale ostatecznie do przerwy miał miejsce rezultat 0:0.

Bayern ostatecznie wygrał na stadionie we Frankfurcie dzięki golowi Leroya Sane. Reprezentant Niemiec skierował piłkę do siatki w 71. minucie, sprawdzając się w roli zmiennika. Były piłkarz Man City chwilę wcześniej pojawił się na boisku. Do końca zawodów wynik już się nie zmienił i monachijczycy wygrali 1:0, umacniając się na pozycji lidera Bundesligi.