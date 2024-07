Dramat polskiego napastnika. Ma 22 lata, trzeci raz zerwał więzadła

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Bartosz Białek

Białek znów kontuzjowany

Są tacy piłkarze, którzy mają wielkiego pecha, albo po prostu nie mają zdrowia do gry w piłkę. Jednym z nich z pewnością jest niestety Bartosz Białek. Raptem 22-letni środkowy napastnik w czasie swojej krótkiej jak na razie kariery więcej czasu spędził w gabinetach lekarskich i na rehabilitacji, niż na boisku. Do tej pory zerwał dwukrotnie więzadła krzyżowe, ale VFL Wolfsburg właśnie poinformował, że doszło do tego urazu trzeci raz.

Tym samym Polak będzie pauzował przez kolejne przynajmniej kilka miesięcy. Szczególne bolesne jest to przez fakt, że zawodnik dopiero wrócił do ekipy z Bundesligi po wypożyczeniu do belgijskiego KAS Eupen. Dla tamtejszej ekipy rozegrał on tylko sześć spotkań, w których zdobył jedną bramkę. Wszystko przez fakt, że również był w czasie sezonu kontuzjowany.

– Będziemy go wspierać, trzymamy kciuki, by jak najlepiej przeszedł ten trudny etap – powiedział dyrektor sportowy Peter Christiansen cytowany przez stronę klubową.

Bartosz Białek ma ważną umowę z Wolfsburgiem do końca czerwca 2025 roku. Od momentu przeprowadzi z Zagłębia Lubin dla ekipy z Niemiec rozegrał 36 spotkań, w których zdobył dwie bramki. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na milion euro.

