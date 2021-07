Bayern Monachium rozegrał w środę kolejny sparing. Tym razem rywalem mistrza Niemiec była Borussia M’Gladbach (0:2). Okres przygotowawczy powoli dobiega końca, ale Julian Nagelsmann wciąż nie ma do dyspozycji największych gwiazd zespołu. Co ciekawe, odkąd stery w szatni Bawarczyków przejął właśnie 34-latek, klub nie odniósł żadnego zwycięstwa w spotkaniach kontrolnych.

Bayern Monachium rywalizował w środę z Borussią M’Gladbach w ramach meczu kontrolnego

Bawarczycy nie strzelając gola, ulegli Źrebakom (0:2)

Julian Nagelsmann nadal czeka na pierwsze zwycięstwo w roli trenera Bawarczyków

Bayern pokonany przez Borussię M’Gladbach

W środę wieczorem na Allianz Arenie w Monachium, Bayern zagrał towarzysko z Borussią M’Gladbach. W zespole Bawarczyków od pierwszych minut mogliśmy zobaczyć Upamecano oraz Omara Richardsa. Dwa nowe nabytki nie zdały jednak egzaminu, ponieważ w dużym stopniu zawinili oni przy utracie premierowego trafienia.

Pierwsza połowa przebiegła powoli i statycznie. Obie drużyny częściej walczyły o piłkę w środku pola, natomiast w ofensywie brakowało ostatniego zagrania, mogącego otworzyć futbolówce drogę do bramki.

Zdecydowanie więcej działo się już po przerwie. Wówczas w 59. minucie piłkę do siatki wpakował Wolf. Chwilę później Julian Nagelsmann dokonał aż 10 zmian, po których na boisku znalazł się również Serge Gnabry. Pomimo lepszej gry, ekipa z Monachium nie była w stanie doprowadzić do remisu.

Źrebaki w pewnym momencie już wiedziały, że swoich kolejnych szans mogą szukać jedynie w kontratakach oraz stałych fragmentach gry. Tak też się stało w samej końcówce spotkania, kiedy po jednej ze strat w środku pola, Borussia M’Gladbach przeprowadziła błyskawiczny atak zakończony trafieniem Wentzela.

Julian Nagelsmann musi jeszcze poczekać na pierwsze zwycięstwo w Bayernie

Odkąd stery w Bayernie Monachium przejął Julian Nagelsmann, Bawarczycy nie wygrali żadnego sparingu. Trzeba pamiętać, że nowy trener nie ma na razie do dyspozycji największych gwiazd, więc do boju wystawia rezerwowych i młodzieżowców.

Schluss beim Testspiel in der Allianz Arena! #FCBBMG pic.twitter.com/ViHSJxlCcJ — FC Bayern München (@FCBayern) July 28, 2021

Dotychczas Bawarczycy rywalizowali z FC Koeln (2:3), Ajaxem Amsterdam (2:2) i Borussią M’Gladbach (0:2). Nowa kampania Bundesligi startuje 13 sierpnia. Natomiast kilka dni później Bayern stanie do walki o Superpuchar Niemiec z Borussią Dortmund i będzie to pierwsza okazja dla 34-latka do zdobycia premierowego trofeum w nowym otoczeniu.

