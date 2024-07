dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Giovanni Reyna

Giovanni Reyna opuści Borussię Dortmund. Tym razem definitywnie

Giovanni Reyna podczas trwającego letniego okienka transferowego najprawdopodobniej odejdzie z Borussii Dortmund. Włodarze BVB nie wiążą już bowiem swoich planów z ofensywnym pomocnikiem. 21-latek tym samym wylądował na liście transferowej i zapewne definitywnie opuści Signal Iduna Park. Niemiecki klub czeka na oferty, które w najbliższych tygodniach będzie analizował – podaje “BILD”.

30-krotny reprezentant Stanów Zjednoczonych w drugiej części minionego sezonu przebywał na wypożyczeniu w Nottingham Forest, jednak perspektywiczny piłkarz w Anglii również nie zachwycił i klub z Premier League nie zdecydował się na wykupienie zawodnika.

W tym momencie nie wiadomo, gdzie może wylądować Giovanni Reyna. Niewykluczone, że po Amerykanina zgłoszą się inne zespoły z Bundesligi lub drużyny z Major League Soccer.

Bilans ofensywnego pomocnika w kampanii 2023/2024 to 24 spotkania i 2 asysty. Dwudziestojednolatek koszulkę Borussii Dortmund przywdziewa od lipca 2019 roku, gdy dołączył do tamtejszej akademii z New York City FC, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki.

Fachowy portal “Transfermarkt” szacuje wartość Giovanniego Reyny na około 18 milionów euro. Władze BVB w przypadku sprzedaży zapewne będą oczekiwały podobnej kwoty.