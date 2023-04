fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Bayern Monachium w niedzielę zaliczył 18. zwycięstwo w sezonie

Dzięki wygranej nad Herthą podopieczni Thomasa Tuchela wrócili na fotel lidera rozgrywek

Bawarczycy mają 62 punkty na koncie

Bayern na czele tabeli Bundesligi

Bayern Monachium przystępował do niedzielnej potyczki z Herthą, mając szanse na to, aby objąć prowadzenie w ligowej tabeli. Bawarczycy pod wodzą Thiomasa Tuchela wykorzystali potknięcie Borussii Dortmund z Bochum (1:1). Do zwycięstwa giganta Bundesligi poprowadzili Serge Gnabry i kingsley coman, którzy strzelili po golu.

Bayern wraca na pozycję lidera Bundesligi! Ale to nie był dobry mecz #domBundesligi pic.twitter.com/yksrbT7YmP — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) April 30, 2023

Ekipa z Monachium na cztery kolejki przed końcem sezonu w Bundeslidze legitymuje się bilansem 62 punktów. Oczko mniej ma Borussia. Na kolejnych pozycjach znajdują się natomiast Union Berlin i SC Freiburg.

Bayern w następnej kolejce zmierzy się na wyjeździe z Werderem Brema. Z kolei zawodników BVB czeka batalia z Wolfsburgiem.

