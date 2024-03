Bayern wybrał trenera? To były menedżer Manchesteru United

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ralf Rangnick

Ralf Rangnick kandydatem na trenera Bayernu

Niemiec może zastąpić Tuchela

Bayern raczej nie pozyska Xabiego Alonso

Niespodziewany kandydat do pracy w Monachium

Bawarscy giganci nadal nie ogłosili, kto poprowadzi pierwszą drużynę w kolejnym sezonie po odejściu Thomasa Tuchela. W związku z tym, że angaż Xabiego Alonso jest mało prawdopodobny, zarząd Bayernu przygotowuje plan awaryjny.

Kicker donosi, że główną alternatywą stał się aktualny selekcjoner reprezentacji Austrii, Ralf Rangnick. Roberto De Zerbi z Brighton and Hove Albion również ma swoich zwolenników w klubie, ale wspomniany szkoleniowiec nie mówi po niemiecku. To właśnie dlatego tak bardzo wzrosły notowania byłego szkoleniowca Manchesteru United. Kicker przekonuje, że to on ma teraz zdecydowanie największe szanse na to, by zostać następcą Tuchela.

Honorowy prezes Bayernu, Uli Hoeness przyznał w ostatnim wywiadzie, że pozyskanie Xabiego Alonso będzie jego zdaniem raczej niemożliwe.

