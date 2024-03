fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Bayern Monachium może skusić się latem na jednego z trenerów, który już pracował w klubie

Uli Hoeness nie wykluczył scenariusz z powrotem Juliana Nagelsmanna na Allianz Arena

36-latek aktualnie jest selekcjonerem reprezentacji Niemiec, mając kontrakt z Niemiecką Federacją Piłkarską do końca Euro 2024

Bayern może postawić na sprawdzony wariant

Bayern Monachium w tej kampanii wciąż liczy się w grze o mistrzostwo Niemiec i grę o triumf w Lidze Mistrzów. Chociaż według ekspertów szanse na tego typu sukcesy Bawarczyków nie są duże. Tymczasem Uli Hoeness dał do zrozumienia, że nie można wykluczyć rozwiązanie z wielkim powrotem do Bayernu. Były trener może być rozważany przez sterników ekipy z Bundesligi jako nowy/stary szkoleniowiec.

– Obecne kierownictwo Bayernu nie ma pretensji do Juliana Nagelsmanna. Za zwolnienie Juliana odpowiadają Oliver Kahn i Hasan Salihamidzic. Nie ma ich już w klubie. Powrót Nagelsmanna jest możliwy, zwłaszcza że jego obecny kontrakt z reprezentacją liczony jest tylko do końca Euro-2024 – powiedział przedstawiciel giganta Bundesligi w rozmowie ze Sky Sports.

Wcześniej pojawiły się wieści, że aktualny selekcjoner reprezentacji Niemiec może nie tylko wrócić do Barcy, ale chętna na zatrudnienia tego trenera ma być też FC Barcelona. Zanim jednak do tego dojdzie, to Nagelsmann będzie prowadził niemiecką ekipę na mistrzostwa Europy, które zaczną się 14 czerwca i potrwają do 14 lipca. W turnieju wezmą udział 24 drużyny.

