Julian Nagelsmann mimo bycia zarażonym koronawirusem, czuje się na tyle dobrze, że odpowiedział na pytania dziennikarzy przed meczem Bayern – Hoffenheim.

Mecz Bayern Monachium-TSG Hoffenheim odbędzie się 23 października

Przed sobotnim starciem głos zabrał Julian Nagelsmann

Opiekun mistrza Niemiec przyznał, że czuje się już dobrze i wyczekuje powrotu na ławkę trenerską

Nagelsmann zdradził kulisy zdalnego prowadzenia Bayernu

W środę Bayern mierzył się na wyjeździe z Benfiką w Lidze Mistrzów. Portugalię opuścił po zwycięstwie 4:0. Mistrza Niemiec w tym boju nie prowadził Julian Nagelsmann, który uzyskał pozytywny test na obecność koronawirusa w organizmie. Dla 34-letniego trenera to pierwsze opuszczone starcie w karierze szkoleniowca.

– To było bolesne. Oczywiście chciałbym być obecny na naszych nadchodzących spotkaniach. Teraz przeciwko Hoffenheim nie włączę się do gry w połowie meczu, ufam swoim ludziom – rzekł opiekun Bayernu, który opowiedział jak prowadził drużynę spoza stadionu.

– Komunikacja z hotelu odbywała się poprzez WhatsApp i rozmowy telefoniczne. Do 60. minuty byłem w bardzo dobrej dyspozycji. Oczywiście, że człowiek ma potrzebę pisania cały czas. Ważne jest jednak, aby odpowiedzialność spoczywała również na kolegach. W tym przypadku na Dino i Xaverze. Przeciwko Hoffenheim postaram się mieć teraz więcej ekranów. Jestem optymistą i mam nadzieję, że wkrótce będę mógł wrócić do treningów z chłopcami – powiedział Julian Nagelsmann. Co czeka jego podopiecznych przeciwko Hoffenheim?

– Hoffenheim gra bardzo zmienny futbol, szybko przechodzą z 4-4-2 do 4-3-3. Będziemy przygotowani na wszystkie ewentualności. Hoffenheim to bardzo dobry zespół, który wciąż znam bardzo dobrze z poprzednich lat. Będą wobec nas bardzo wymagający – zapowiedział szkoleniowiec Bayernu, który jak podkreślił, nie będzie mógł skorzystać z Leona Goretzki i Aplhonso Daviesa. Obaj nie są jeszcze w pełni zdrowi.

