AFC Ajax w zdecydowanie najciekawszym czwartkowym spotkaniu w ramach 1/4 finału Ligi Europy stanie do rywalizacji z Romą. W holendersko-włoskiej rywalizacji faworytem wydaje się ekipa z Eredvisie. Niemniej rzymianie nie zamierzają tanio sprzedać skóry. Zakłady bukmacherskie ETOTO mają kilka ciekawych zakładów w swojej ofercie dotyczących potyczki, które będzie miała miejsce na Johan Cruijff Arena.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

Podopieczni Erika ten Hage dążą do tego, aby sięgnąć w lidze holenderskiej po swojej kolejne mistrzostwo. Z kolei Roma koncentruje się na tym, aby w Serie A wywalczyć miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów w kolejnej kampanii. Aktualnie jednak Giallorossi do czwartej Atalanty tracą osiem oczek. Szansą na zapewnienie sobie gry w elitarnych rozgrywkach jest też triumf w Europa League, a krok w tym kierunku stołeczny team może wykonac w czwartkowy wieczór.

W różnych nastrojach przystąpią do potyczki w Amsterdamie obie ekipy. Ajax pozostawił ostatnio w pokonanym polu Heerenveen, wygrywając 2:1. Z kolei Roma tylko zremisowała 2:2 z Sassuolo. Tym samym holenderski team zaliczył siódme zwycięstwo z rzędu, a rzymianie już od dwóch meczów nie potrafią przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Ajax vs Roma

Amsterdamczycy w drodze do ćwierćfinału Ligi Europy wyeliminowali Young Boys. W roli gospodarza Ajax wygrał 3:0, a na wyjeździe zwyciężył 2:0. Z kolei Roma ostatnio w pokonanym polu pozostawiła Szachtar Donieck. Ukraiński zespół w rywalizacji z rzymianami stracili łącznie pięć goli, strzelając tylko jednego.

Etoto zakłady bukmacherskie przygotowały na starcie Ajaxu z Romą ciekawą ofertę, która liczy łącznie aż 204 różnego rodzaju zakładów. Faworytem tej potyczki według analityków bukmacherskich są zawodnicy teamu z Holandii. Kurs na zwycięstwo amsterdamczyków wynosi 2,09. Z kolei szanse na to, że górą będą jednak piłkarze Wilków, zostały oszacowane na 3,60.

Oferta bukmacherska na mecz Ajax – Roma

Na stronie internetowej ETOTO znajduje się dużo interesujących zakładów. Eksperci bukmacherscy sugerują, że najbardziej realny wynik w hicie Ligi Europy, to 1:1. Kurs na takie rozstrzygnięcie wynosi 6,75. Tymczasem najmniej prawdopodobny jest na przykład rezultat 4:4. Prawdopodobieństwo na taki wynik zostało oszacowane na 301,00.

Kto może zostać bohaterem meczu? W kontekście Ajaxu największe szanse na zdobycie bramek ma Dusan Tadić. 2,70 wynosi kurs na to, że bramkę zdobędzie Serb. W kontekście rzymian najbardziej realny scenariusz zakłada, że na listę strzelców wpiszę się Edin Dzeko. Kurs na to, że Bośniak strzeli gola, wynosi 3,25.

Pozostałe ciekawe kursy w ETOTO mecz Ajax – Roma w Lidze Europy:

Słupek lub poprzeczka – TAK– 2,10

Remis = zwrot – Ajax – 1,53

Sędzia skorzysta z wideo-weryfikacji VAR – TAK – 2,40

Obie drużyny strzelą gola i każda drużyna co najmniej 5 rzutów rożnych – TAK – 6,00

połowa – obie strzelą – TAK – 3,85

Z meczu Ajax – Roma transmisja będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium.

2000 zł w bonusach od ETOTO

Na to spotkanie możesz postawić w ETOTO zakłady bukmacherskie, którego ofertę polecają m.in. Mateusz Borek i Tomasz Smokowski. Bukmacher ten przygotował specjalną ofertę dla naszych Czytelników. Rejestrując się za pośrednictwem naszej strony, otrzymasz bonus ETOTO od pierwszej wpłaty do 1500 zł, ale również srebrny status w programie lojalnościowym ETOTOMANIA, co uprawnia do otrzymania bonusów i freebetów o łącznej wartości ponad 500 zł w miesiącu!

Pakiet bonusów o wartości 2000 zł Poleca Mateusz Borek Idź do etoto +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.