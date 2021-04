Real Madryt w dzisiejszym starciu przeciwko Chelsea FC zacznie rywalizację, której stawką jest finał elitarnych rozgrywek. Faworytem w meczu półfinałowym wydaje się team z La Liga. Niemniej The Blues liczą, że uda im się pokrzyżować plany Królewskich. Zakłady bukmacherskie STS mają kilka ciekawych zakładów w swojej ofercie dotyczących potyczki, które będzie miała miejsce na słynnym Alfredo di Stefano Stadium.

Real Madryt w trakcie trwającego sezonu wciąż ma szanse na podwójną koronę. Podopieczni Zinedine’a Zidane’a walczą nie tylko o triumf w Lidze Mistrzów, ale wciąż mają nadzieję na mistrzostwo Hiszpanii. Tymczasem Chelsea oprócz ewentualnego sukcesu w najważniejszych klubowych rozgrywkach w Europie może też wygrać Puchar Anglii. 15 maja rozegra finałowe starcie z Leicester City.

Real Madryt – Chelsea

Aktualni mistrzowie La Liga przystąpi do wtorkowej potyczki, będąc od 17 spotkań bez porażki, licząc wszystkie rozgrywki. W trakcie minionego weekendu Królewscy jednak tylko zremisowali z Realem Betis (0:0). Tymczasem podopieczni Thomasa Tuchela są od trzech meczów bez porażki. W tym czasie ekipa z Londynu zanotowała dwa zwycięstwa i remis. W minioną sobotę Chelsea wygrała w derbach z West Hamem United (1:0).

Real z zespołem ze Stamford Bridge po raz ostatni mierzył się w 2016 roku w ramach ICC. Królewscy wygrali wówczas 3:2. Tymczasem w boju z 2013 roku w tych samych rozgrywkach Real zwyciężył z Chelsea 3:1. Po raz ostatni w rozgrywkach spod egidy UEFA obie ekipy grały ze sobą w 1998 roku w starciu o Superpuchar Europy. W tym boju lepsi byli londyńczycy, wygrywając 1:0 po golu Gustavo Poyeta.

STS zakłady bukmacherskie przygotowały na starcie Realu Madryt z Chelsea atrakcyjną ofertę, liczącą łącznie aż 287 różnego rodzaju zakładów. Faworytem tej potyczki według analityków bukmacherskich są zawodnicy Królewskich. Kurs na zwycięstwo Realu wynosi 2,40. Z kolei szanse na to, że górą będą jednak piłkarze The Blues, zostały oszacowane na 3,10.

Oferta bukmacherska na mecz Real Madryt – Chelsea

Na stronie internetowej STS znajduje się mnóstwo ciekawych zakładów. Jeden z najbardziej prawdopodobnych wyników we wtorkowym hicie to 1:1. Kurs na takie rozstrzygnięcie wynosi 5,40. Tymczasem najmniej prawdopodobny rezultat to między innymi 4:3 dla The Blues. Prawdopodobieństwo na taki wynik zostało oszacowane na 500,00.

Kurs na to, że obie drużyny strzelą gole, to 2,04. Tymczasem największe szanse na zdobycie bramki według ekspertów mają Karim Benzema i Timo Werner. Wariant z golem Francuza został oszacowany na 2,50, a ten z ewentualnym trafieniem reprezentanta Niemiec, wynosi 3,75. Ciekawa jest natomiast opcja z typem na to, że bramkę zdobędzie Isco, bo kuszący jest kurs, wynoszący 5,50.

Pozostałe ciekawe kursy w STS na mecz Real Madryt – Chelsea w półfinale Ligi Mistrzów:

Rzut karny – TAK – 2,90

Gol samobójczy – TAK – 12,50

Zawodnik Realu z czerwoną kartką – TAK – 7,90

Real wygra obie połowy – TAK – 7,45

Pulisic strzeli gola – TAK – 34,75

Z meczu Real – Chelsea transmisja będzie dostępna na antenie Polsat Sport Premium od 20:50.

