Już dzisiaj reprezentacja Polski rozpocznę walkę o awans do finałów Mistrzostw Świata w 2022 roku. Bukmacherzy przygotowali kilka bardzo ciekawych promocji na mecz Węgry – Polska. Przedstawiamy ich warunki.

Bezpieczne 100 zł LIVE w STS

STS zakłady bukmacherskie z okazji pierwszego spotkania reprezentacji Polski w eliminacjach do Mistrzostw Świata przygotowały specjalną ofertę dla swoich klientów. Każdy, kto zdecyduje się wziąć udział w promocji może odzyskać 50% stawki kuponu postawionego na żywo, jeżeli ten okaże się przegrany.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z promocji? Na początek należy zalogować się na swoje konto w STS, a następnie zapisać się do akcji klikając na WEŹ UDZIAŁ.

Następnie należy postawić dowolny kupon (SOLO lub AKO) na żywo, na którym znajdzie się mecz eliminacji Mistrzostw Świata 2022 Węgry – Polska. Jeżeli postawiony kupon okaże się przegrany, STS zakłady bukmacherskie zwrócą Ci 50% stawki kuponu. Należy jednak pamiętać, że maksymalna kwota bonusu może wynieść 100 złotych.

Zwrot w postaci bonusu zostanie przyznany najpóźniej do trzech dni po zakończeniu promocji. Przed jego ewentualną wypłatą należy dokonać obrotu na trzykrotność kwoty bonusu. Do obrotu zaliczają się stawki tylko z wygranych kuponów z kursem całkowitym co najmniej 1.91.

To oferta dla obecnych użytkowników. Jeżeli natomiast nie masz jeszcze konta w STS to czeka na Ciebie bonus powitalny o łącznej wartości 1550 złotych. Jednym z jego elementów jest zakład bez ryzyka w kwocie 280 złotych, który możesz wykorzystać między innymi na dzisiejszy mecz Węgry – Polska. Aby otrzymać od STS bonus powitalny należy podczas rejestracji w polu kod promocyjny wpisać GOAL.

Pakiet Powitalny do 1550 zł Największy polski bukmacher Idź do STS Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Kadra bez ryzyka w Fortunie

Fortuna zakłady bukmacherskie z okazji dzisiejszego spotkania reprezentacji Polski z Węgrami również przygotowały specjalną propozycję dla swoich użytkowników.

Dokonując depozytu w kwocie minimum 100 złotych (25 marca w godz. 12:00 – 20:30) i korzystając przy tym z kodu promocyjnego LIVE można uzyskać bonus w wysokości 50 złotych w punktach FKP, jeżeli postawiony na dowolne zdarzenie z oferty live kupon za minimum 100 złotych brutto okaże się przegrany.

Warto pamiętać, że bonus jest ważny 12 godzin od momentu pojawienia się na koncie. Natomiast zdarzenia zawarte na kuponie muszą zostać rozstrzygnięte w ciągu 24 godzin od momentu jego postawienia.

Bonus do 2000zł + zakład bez ryzyka 210zł + freebet 20zł Jeden z liderów rynku Idź do Fortuna +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

Cashback 100 złotych w Superbet

Superbet zakład bukmacherskie na pierwsze spotkanie reprezentacji Polski w eliminacjach przygotował specjalną ofertę dla nowych użytkowników. Każdy kto zarejestruje konto, wniesie depozyt i postawi swój pierwszy zakład na zwycięstwo na wygraną Biało-Czerwonych będzie zabezpieczony cashbackiem do kwoty 100 złotych.

Jeżeli zakład okaże się przegrany bukmacher zwróci środki do 100 złotych na konto depozytowe. Co ważne bonus ten nie wymaga żadnego obrotu.

Bonus 100% do 50zł + cashback do 500zł + freebet 34zł Ciekawy nowy bukmacher Idź do Superbet +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Graj bez ryzyka na wygraną Polski w BETFAN

Specjalną ofertę znajdziemy również w BETFAN zakłady bukmacherskie. Bukmacher oferuje 100% zwrot, jeżeli postawiony kupon okaże się przegrany z powodu braku zwycięstwa reprezentacji Polski. Jest jednak kilka warunków do spełnienia.

Aby kupon mógł wziąć udział w promocji muszą znaleźć się na nim minimum cztery zdarzenia, a jednym z nich musi być typ przedmeczowy na zwycięstwo Polski. Minimalnym kurs każdego zdarzenia musi wynosić 1.30, a dokładna stawka kuponu 49 lub 199 złotych.

Zwrot w wysokości 100% zostanie przyznany w formie bonusu, jeżeli kupon okaże się przegrany TYLKO z powodu braku zwycięstwa Polski.

Uzyskany bonus podlega jednokrotnemu obrotowi na kuponie z minimum trzema zdarzeniami z kursem ogólnym kuponu min. 3.8. Należy również pamiętać, że bonus jest aktywny tylko przez 7 dni.

Najwyższy na rynku zakład bez ryzyka do 600zł Poleca Mariusz Pudzianowski Idź do Betfan +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Węgry – Polska: startują eliminacje do Mistrzostw Świata

Reprezentacja Polski od spotkania w Budapeszcie zainauguruje rywalizację w eliminacjach do Mistrzostw Świata w 2022 roku, które odbędą się Katarze. Biało-Czerwoni, których po raz pierwszy poprowadzi Portugalczyk Paulo Sousa przystąpi do tego spotkania w roli faworyta. Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Węgry – Polska.