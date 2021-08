Już w piątek wystartuje nowy sezon niemieckiej Bundesligi. O dziesiąte z rzędu mistrzostwo Niemiec powalczy Bayern Monachium, który także teraz jest uznawany za zdecydowanego faworyta do tytułu. Swoją dominację na niemieckich boiskach będzie starał się potwierdzić również Robert Lewandowski.

Bukmacherzy. Bayern murowanym faworytem

Poprzedni sezon Bayern Monachium zakończył z 13-punktową przewagą nad drugim RB Lipsk. Kolejne lokaty w ligowej tabeli zajęły drużyny Borussii Dortmund, VfL Wolfsburg, Eintrachtu Frankfurt i Bayeru Leverkusen. Według obserwatorów Bawarczykom w nadchodzącym sezonie może być znacznie trudniej o zdobycie mistrzowskiego tytułu niż miało to miejsce w ostatnich latach. Kto może im zagrozić? Przede wszystkim drużyny z Lipska i Dortmundu.

Bayern do nowego sezonu przystąpi z nowym szkoleniowcem. Trenerem mistrzów Niemiec został Julian Nagelsmann, który zastąpił na tym stanowisku Hansiego Flicka. O ile Bawarczycy dysponują bardzo mocnym podstawowym składem, to dużym problemem dla nowego opiekuna zespołu może być ograniczone pole manewru, jeżeli chodzi o rezerwowych. Zdecydowanie bardziej wyrównanym składem dysponują ich rywale.

Bukmacherom nie przeszkadza to jednak stawiać Bayern Monachium wręcz w roli murowanego faworyta do zdobycia tytułu. Kurs w Superbet zakłady bukmacherskie na tytuł dla Bayernu wynosi zaledwie 1.25.

Pozostałe kursy w Superbet na mistrzostwo Niemiec:

Borussia Dortmund – 7.00

RB Lipsk – 12.00

Bayer Leverkusen – 35.00

VfL Wolfsburg – 40.00

Borussia M’Gladbach – 80.00

Eintracht Frankfurt – 125.00

Lewandowski po kolejną koronę

Bardzo ciekawie zapowiada się również rywalizacja o koronę króla strzelców. W ostatnich latach klasyfikacja najlepszych strzelców Bundesligi zdominowała została przez Roberta Lewandowskiego, który w trakcie swojej kariery wygrywał ją już sześć razy. W poprzednim sezonie pobił również rekord legendarnego Gerda Muellera, zdobywając aż 41 bramek. O poprawienie tego wyniku będzie bardzo trudno, ale głównym celem Lewandowskiego niewątpliwie będzie ponowne pozostawienie rywali w tyle.

Napastnik Bayernu Monachium według bukmacherów jest faworytem do korony króla strzelców. W dalszej kolejności wymieniani są Erling Haaland i Andre Silva.

Pozostałe kursy Superbet na króla strzelców Bundesligi:

Erling Haaland – 5.00

Andre Silva – 8.00

Donyell Malen – 20.00

Andre Kramarić – 20.00

Wout Weghorst – 25.00

