Arcyciekawie zapowiada się dzisiejsza batalia z udziałem Interu Mediolan i Juventusu. Obie ekipy w tym sezonie na włoskim podwórku skupiają się na walce o mistrzostwo Serie A. Tymczasem w wieczornym boju będą chciały wykonać krok w kierunku awansu do finału Pucharu Włoch. Stara Dama ma jednocześnie zaległe rachunki do wyrównania z ekipą Antonio Conte. Przyjrzeliśmy się temu, jak bukmacherzy widzą szanse obu drużyn na dzisiejsze starcie.

Inter Mediolan i Juventus do swojej dzisiejszej potyczki podejdą w dobrych nastrojach po zwycięstwach w weekendowych spotkaniach w lidze włoskiej. Nerazzurri w pokonanym polu pozostawili Benevento Calcio, wygrywając z beniaminkiem Serie A 4:0. Z kolei zespół z Turynu wygrał 2:0 z Sampdorią.

Nieco ponad dwa tygodnie temu Inter i Juve grały ze sobą w lidze. Górą w tamtym starciu był mediolański team, który pozbawił Bianconerich wszelkich atutów w ofensywie. W zasadzie Juventus był tylko tłem dla świetnie dysponowanej drużyny Antonio Conte. Warto jednak zaznaczyć, że w szeregach Bianconerich zabrakło kilku kluczowych piłkarzy. W gronie nieobecnych byli wówczas: Juan Cuadrado, Alex Sandro oraz Matthijs De Ligt.

Szczególnie brak Kolumbijczyka był odczuwalny w szeregach Juve. Cuadrado to w trakcie trwającej kampanii prawdopodobnie najlepszy piłkarz mistrzów Serie A. 21-latek, licząc wszystkie rozgrywki, zaliczył 21 spotkań, w których miał 12 kluczowych podań.

Hit na Giuseppe Meazza

Juventus będzie musiał sobie radzić tylko bez Paulo Dybali i Aarona Ramseya. Z kolei w szeregach gospodarzy zabraknie przede wszystkim Romelu Lukaku. Ponadto opiekun Nerazzurrich nie będzie mógł skorzystać z usług Achrafa Hakimiego i Danilo D’Ambrosio.

Według Superbet zakłady bukmacherskie faworytem dzisiejszej batalii są gospodarze. Kurs na to, że wicelider Serie A przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę wynosi 2,50. Tymczasem szanse na to, że górą będzie Juve, zostały oszacowane na 2,85.

Kto zdobędzie bramkę w Derby d’Italia?

To, co jednak najbardziej elektryzuje kibiców, to gole. Zatem warto przyjrzeć się temu, kto według analityków bukmacherskich może strzelić dzisiaj gola. Nie jest żadną niespodzianką, że w turyńskim zespole największe szanse na zdobycie bramki daje się Cristiano Ronaldo. Kurs na to, że Portugalczyk pokona dzisiaj bramkarza Nerazzurrich, wynosi 2,50. Ciekawe jest natomiast to, że ewentualne trafienie Federico Chiesy, będącego ostatnio w wybornej dyspozycji, zostało oszacowane na 3,45.

Tymczasem w Interze pod nieobecność Romelu Lukaku ciężar zdobywania bramek spadnie najpewniej na Luataro Martineza. Kiurs na to, że Argentyńczyk wpiszę się na listę strzelców, wynosi 2,65. Z kolei szanse na to, że napastnik Interu zdobędzie bramkę i jego zespół zwycięży, zostały oszacowane 5,45. Dla porównania kurs na podobny wariant, tyle że w przypadku CR7 i Juve, wynosi 5,00.

Pozostałe ciekawe kursy w Superpbet na mecz Inter Mediolan – Juventus FC w Coppa Italia:

Dokładna liczba goli – 1 – 4,74

Awans Juventusu – 1,77

Powyżej 2,5 bramki – 1,90

Dokładny wynik 1:1 – 6,50

Czerwona kartka – TAK – 3,40

Rzut karny – TAK – 2,50

