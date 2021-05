W najbliższy poniedziałek (17 maja) selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa ogłosi szeroką kadrę drużyny na zbliżające się Euro 2020. Na turniej ostatecznie pojedzie 26 piłkarzy. Kto znajdzie się w kadrze na Euro 2020? Sprawdzamy kursy bukmacherów.

Reprezentacja Polski na Euro 2020. W poniedziałek pierwsze decyzje

Turniej finałowy Euro 2020 zbliża się wielkimi krokami. Nadchodzi również czas decyzji dla selekcjonera biało-czerwonych Paulo Sousa. Pierwsze poznamy już w poniedziałek (17 maja). Portugalski szkoleniowiec, w samo południe, ogłosi nazwiska zawodników, którzy wezmą udział w zgrupowaniu reprezentacji Polski w Opalenicy. Na ten dzień czekają nie tylko kibice, ale przede wszystkim sami piłkarze.

Reprezentacja Polski przygotowania do turnieju finałowego rozpocznie w Opalenicy 24 maja. W bazie treningowej znajdującej się w Wielkopolsce biało-czerwoni przebywać będą do 9 czerwca. W tym czasie czekają ich również dwa towarzyskie spotkania – 1 czerwca z Rosją we Wrocławiu i 9 czerwca z Islandią w Poznaniu.

Po zakończeniu zgrupowania w Opalenicy reprezentacja Polski przeniesie się do Sopotu, gdzie zamieszka w hotelu Marriott Resort&Spa. Dla drużyny Paulo Sousy Trójmiasto będzie bazą przynajmniej podczas pierwszej części turnieju finałowego. Treningi polskiej reprezentacji odbywać będą się na Arenie Gdańsk.

Ostateczną kadrę na Euro 2020 Paulo Sousa musi ogłosić do 1 czerwca. Może się w niej znaleźć 26 zawodników.

Kogo Paulo Sousa powoła do kadry na Euro 2020?

Na razie nie wiadomo na powołanie ilu zawodników zdecyduje się w poniedziałek Paulo Sousa. Niewykluczone, że powołania otrzyma nawet ponad 30 piłkarzy, a część z nich będzie miała możliwość przekonania do siebie szkoleniowca podczas zgrupowania w Opalenicy.

Przy dotychczasowych powołaniach portugalski szkoleniowiec nie bał się podejmować odważnych decyzji i możemy spodziewać się również kilku zaskoczeń w przypadku kadry na Euro 2020. Na wszystkich pozycjach mamy oczywiście pewniaków do wyjazdu na Mistrzostwa Europy, ale nie brakuje również zagadek. Wśród nich znajduje się obsada pozycji dublera dla Wojciecha Szczęsnego i Łukasza Fabiańskiego, czy też nazwisko zawodnika, którzy zastąpi w kadrze kontuzjowanego Krzysztofa Piątka.

Skład reprezentacji Polski na Euro 2020. Kursy bukmacherów

Euro 2020: skład reprezentacji Polski. Kursy Betfan

Zakłady dotyczące decyzji Paulo Sousy związanych ze skompletowaniem kadry reprezentacji Polski na finały Mistrzostw Europy w swojej ofercie ma również Betfan zakłady bukmacherskie. Bukmacher wskazuje aż 13 zawodników z pola, którzy są pewniakami (kursy poniżej 1.20) do występu na Euro 2020.

Analizując ofertę Betfan uwagę zwraca kurs oferowany na znalezienie się w kadrze Kamila Grosickiego. Doświadczony skrzydłowy, który nie może liczyć na występy w swoim klubie West Bromwich Albion, wydaje się, że z racji także na swoje dotychczasowe dokonania w reprezentacji Polski, znajdzie uznanie w oczach Paulo Sousy. Kurs na niego wynosi aktualnie 1.60.

Zawodnik kurs Zawodnik kurs OBROŃCY Jan Bednarek 1.01 Kamil Glik 1.01 Maciej Rybus 1.05 Arkadiusz Reca 1.05 Kamil Piątkowski 1.05 Michał Helik 1.15 Paweł Dawidowicz 1.55 Tomasz Kędziora 1.50 Robert Gumny 3.00 Tymoteusz Puchacz 2.50 Sebastian Walukiewicz 5.00 Paweł Bochniewicz 7.00 Mateusz Wieteska 7.00 Michał Karbownik 4.00 Bartosz Bereszyński 1.01 Sprawdź w Betfan! POMOCNICY Piotr Zieliński 1.01 Grzegorz Krychowiak 1.01 Jakub Moder 1.03 Mateusz Klich 1.03 Sebastian Szymański 1.50 Kamil Grosicki 1.60 Rafał Augustyniak 1.40 Kacper Kozłowski 1.65 Karol Linetty 3.00 Przemysław Płacheta 1.75 Sebastian Kowalczyk 6.00 Bartosz Slisz 6.00 Nicolo Zalewski 8.00 Marcin Cebula 6.00 Przemysław Frankowski 8.00 Sprawdź w Betfan! NAPASTNICY Robert Lewandowski 1.01 Arkadiusz Milik 1.01 Karol Świderski 1.10 Jakub Świerczok 3.00 Dawid Kownacki 1.45 Sprawdź w Betfan! Kursy aktualne na 15.05.2021 11:27

