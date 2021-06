Legalni bukmacherzy przygotowali interesujące promocje na jeden z najciekawiej zapowiadających się meczów 1/8 finału Mistrzostw Europy.

Mecz Belgia – Portugalia odbędzie się w niedzielę, 27 czerwca o godz. 21:00.

Przedstawiamy jakie kursy wystawili bukmacherzy na to spotkanie.

Lista najciekawszych promocji na mecz Belgia – Portugalia oferowanych przez legalnych bukmacherów.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

Kiedy odbędzie się mecz Belgia – Portugalia?

Spotkanie obrońców tytułu, Portugalczyków z Belgami rozpocznie się w niedzielę, 27 czerwca o godz. 21:00. Areną meczu będzie Estadio La Cartuja w Sewilli, na trybunach którego będzie mogło zasiąść 18 tysięcy kibiców (standardowa pojemność tego obiektu to 60 tys. widzów).

Stawką meczu będzie awans do ćwierćfinału Euro 2020, w którym zagra też zwycięzca meczu Włochy – Austria. Przeczytaj również naszą zapowiedź i sprawdź typ redakcji na spotkanie Belgia – Portugalia.

Kursy bukmacherskie na mecz Belgia – Portugalia

Faworytem bukmacherów do wygrania niedzielnego hitu Euro 2020 jest Belgia. Kurs na zwycięstwo Belgów w regulaminowym czasie gry w STS wynosi 2.5, co oznacza że analitycy pracujący dla tego bukmachera wyliczyli 40 proc. prawdopodobieństwo realizacji takiego właśnie scenariusza (kurs z soboty o godz. 12:00). Szanse na zwycięstwo Portugalii, bądź remis, wynoszą ok. 30 proc.

Belgia Portugalia 2.50 3.10 3.10 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 26. czerwca 2021 12:19 .

Belgia – Portugalia: bonus za każdego gola w Superbet

Dodatkowy bonus 50 zł za każdego gola w meczu Belgii z Portugalią – to oferta dla nowych klientów od bukmachera Superbet. Jak z niej skorzystać?

Zarejestruj się w Superbet w dniach 25-27 czerwca podając kod GOAL Postaw swój pierwszy zakład z konta depozytowego na mecz Belgia – Portugalia za kwotę min. 50 zł po kursie co najmniej 1.60 z oferty przedmeczowej. Odbierz 50 zł bonusu za każdą bramkę w meczu (warunki obrotu: 3x z kursem min. 1.80)

Szczegółowy regulamin promocji znajdziesz na stronie bukmachera. Promocja ta jest dostępna dla naszych Czytelników, nie znajdziesz jej w standardowej ofercie na stronie Superbet. Podając kod GOAL w czasie rejestracji otrzymujesz również:

darmowy zakład 34 zł

grę bez ryzyka przez tydzień do 500 zł

bonus 100% do 50 zł

Belgia – Portugalia: pojedynek Ronaldo vs Lukaku w Betfan

Bukmacher Betfan przyzwyczaił już nas do ciekawych promocji w trakcie Euro 2020. Na mecz Belgia – Portugalia Betfan proponuje zakład: kto pierwszy strzeli gola – Cristoano Ronaldo czy Romelu Lukaku? Kursy na obu wynoszą 3.5, a jeśli żaden z nich bramki nie strzeli to otrzymasz zwrot stawki. Jak wziąć udział w promocji:

Postaw zakład SINGIEL lub AKO za dokładnie 49 zł zawierający typ, kto pierwszy strzeli gola (Lukaku czy Ronaldo) dostępny na stronie promocji (nie z oferty głównej na strzelców goli). Jeśli wytypowany przez Ciebie zawodnik strzeli gola jako pierwszy to Betfan rozliczy to zdarzenie jako wygrane. Jeśli nie strzeli żaden z nich to Betfan rozliczy zdarzenie jako zwrot.

Szczegóły promocji są dostępne na stronie bukmachera. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betfan to możesz je zarejestrować z kodem bonusowym GOALBONUS. Na nowych klientów czeka zakład bez ryzyka do 600 zł oraz EURO freebet 50 zł.

Artykuł będzie aktualizowany. Wkrótce kolejne promocje legalnych bukmacherów przygotowane na mecz Belgii z Portugalią.