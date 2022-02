fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcin Ryszka (GKS Bełchatów)

GKS Bełchatów znalazł się w bardzo trudnym położeniu. Klub w specjalnym oświadczeniu dał do zrozumienia, że w opłakanym stanie jest sytuacja finansowa klubu. Niewykluczone, że Brunatni wkrótce znikną z piłkarskiej mapy Polski.

GKS Bełchatów może być kolejnym po Elanie Toruń klubem, który ogłosi upadłość w ostatnim czasie

Sytuacja finansowa Brunatnych jest bardzo zła

Klub z Bełchatowa opublikował specjalny komunikat, który ujawnia, jak wygląda sytuacja

GKs Bełchatów może dopaść czarny scenariusz

GKS Bełchatów to klub, który największe sukcesy miał, gdy był prowadzony przez Oresta Lenczyka. Wówczas tacy zawodnicy jak: Rafał Boguski, Dawid Nowak, Łukasz Garguła, Mariusz Ujek oraz Carlo Costly sprawili, że Brunatni wywalczyli wicemistrzostwo Polski w 2007 roku. Do ówczesnego mistrza Polski Zagłębia Lubin ekipa z Bełchatowa straciła tylko punkt.

GKS Bełchatów ma też na swoim koncie dwa występy w finałach Pucharu Polski. Miało to miejsce w 1996 i 1999 roku. W żadnym jednak Brunatni nie okazali się zwycięzcą. Ulegli kolejno Ruchowi Chorzów (0:1) po golu Dariusza Gęsiora i Amice Wronki (0:1) po bramce zdobytej przez Mirosława Siarę.

Aktualnie GKS Bełchatów jest w eWinner 2 Lidze, plasując się na 16. miejscu. W najbliższy weekend Brunatni mieli zagrać ze Śląskiem II Wrocław. Wszystko wskazuje jednak na to, że spotkanie nie dojdzie do skutku. Klub opublikował oficjalny komunikat w sprawie.

“Decyzje podjęte w roku poprzednim spowodowały wykorzystanie niemalże pełnego limitu dla GKS Bełchatów S.A., a to oznacza brak dalszej możliwości rozłożenia w czasie zobowiązań publiczno-prawnych, których data wymagalności przypada na najbliższe miesiące. Do przeprowadzenia procesu licencyjnego, uregulowania ww. zobowiązań oraz pokrycia kosztów bieżącego funkcjonowania w rundzie wiosennej Spółka potrzebowałaby ok. 6,5 mln zł” – brzmi oświadczenie opublikowane na oficjalnej stronie internetowej GKS- Bełchatów.

“Biorąc pod uwagę niezwykle krótki czas do rozpoczęcia rundy oraz na pozyskanie dodatkowego finansowania umożliwiającego regulowanie przyszłych zobowiązań Spółki, Zarząd nie ma możliwości zaciągania kolejnych zobowiązań w postaci m.in. kontraktów zawodników oraz zapewnienia przystąpienia do zaplanowanego na najbliższą sobotę ligowego meczu ze Śląskiem II Wrocław. W następnych dniach podejmowane będą kolejne kroki dotyczące przyszłości Spółki i drużyny” – czytamy dalej.

