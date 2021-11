Więzienie za rasistowski filmik po finale Euro 2020

52-letni Jonathon Best spędzi 10 tygodni w więzieniu. To kara za rasistowski atak w mediach społecznościowych na trzech czarnoskórych angielskich piłkarzy po finale Euro 2020.

• Trzej angielscy piłkarze stali się obiektem rasistowskich ataków po tym, jak nie wykorzystali karnych w finale Euro 2020.

• Anglik opublikował na Facebooku film, podczas którego obraża zawodników.

• – Słowa, których użyłeś, były przedpotopowe, podłe i obraźliwe – powiedział sędzia do skazanego mężczyzny.

10 tygodni więzienia za rasistowski filmik

Anglia w finale Euro 2020 przegrała z Włochami po rzutach karnych. Jedenastek dla Dumy Albionu nie wykorzystało wówczas trzech czarnoskórych piłkarzy: Marcus Rashford, Jadon Sancho oraz Bukayo Saka. Niestety, po meczu ci zawodnicy stali się obiektem wielu rasistowskich ataków.

Jedną z osób, która obrażała wtedy piłkarzy, był Jonathon Best. Po finale Anglik opublikował rasistowski filmik na Facebooku. Podczas 18-sekundowego nagrania wygłosił obraźliwą tyradę wobec Rashforda, Sancho i Saki.

We wtorek, 2 listopada, Best został skazany przez londyński sąd na 10 tygodni więzienia. Mężczyzna przyznał się do “wysyłania rażąco obraźliwej, nieprzyzwoitej, obscenicznej lub groźnej wiadomości”.

Sędzia Dennis Brennan stwierdził, że rozważał wydanie wyroku w zawieszeniu, ale ostatecznie postanowił wysłać winnego do więzienia, by odstraszyć innych. – Słowa, których użyłeś, były przedpotopowe, podłe i obraźliwe. Uderzają w samą naturę naszego cywilizowanego społeczeństwa i są niszczące – powiedział sędzia, skazując Besta.

Brytyjska policja w sierpniu aresztowała 11 osób za rasistowskie wpisy w mediach społecznościowych po Euro 2020.