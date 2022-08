PressFocus Na zdjęciu: Raphael Varane

Casemiro nie jest jedynym graczem Realu Madryt, który niedawno dołączył do Manchesteru United, ponieważ Raphael Varane również podjął decyzję o przejściu do drużyny Czerwonych Diabłów zeszłego lata.

Varane skomentował transfer Casemiro do Man Utd

Francuz rok temu przebył identyczną drogę, co brazylijski pomocnik

Obrońca Czerwonych Diabłów jest zadowolony, że ponownie będzie mógł dzielić szatnię z Casemiro

Casemiro ma pomóc United w powrocie do świetności

Varane jest zadowolony z ponownego połączenia sił ze swoim byłym kolegą z drużyny i wyjaśnił powody, dla których Casemiro zdecydował się rozstać się z Realem Madryt i przenieść się do gigantów Premier League.

– Jestem bardzo podekscytowany tym ruchem, ponieważ dobrze znam jego jakość. Przywróci w zespole potrzebną równowagę w środku pola, a jego mentalność będzie bardzo pomocna. To typ bardzo walecznego zawodnika, dlatego myślę, że angielski futbol przypadnie mu do gustu – powiedział Varane.

– Casemiro nie potrzebował mojej pomocy przy dokonaniu wyboru. Doskonale wiem, dlaczego zdecydował się na ten transfer po udanym okresie w Realu Madryt. To podobny proces do mojego. Dużo z nim rozmawiałem w ostatnim czasie, ale nie przyczyniłem się do jego decyzji – dodał Francuz.

Casemiro został bohaterem transferowego hitu. Wielu zastanawiało się, że dlaczego Brazylijczyk zdecydował się opuścić Real Madryt na rzecz dużo słabszego obecnie Manchesteru United, który na dodatek nie występuje w Lidze Mistrzów. Pomocnik był jeszcze poza składem Czerwonych Diabłów podczas poniedziałkowego starcia w Premier League z Liverpoolem. Media przewidują jednak, że zagra już w najbliższą sobotę, gdy podopieczni Erika ten Haga zmierzą się w czwartej kolejce z Southampton.

