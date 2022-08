PressFocus Na zdjęciu: Memphis Depay

Memphis Depay był już o krok od Juventusu, ale na drodze do finalizacji transferu nadal stoją kwestie finansowe. Według Marki do walki o Holendra może w ostatniej chwili włączyć się Manchester United, gotowy zaoferować lepsze warunki graczowi.

Memphis Depay wciąż walczy o możliwość odejścia z Barcelony

Holender był o krok od Juventusu, ale wygląda na to, że do Turynu trafi Arkadiusz Milik

Napastnik Blaugrany może trafić do Manchesteru United. Występował tam już w latach 2015-2017

Manchester United da Depayowi drugą szansę?

FC Barcelona wciąż pracuje nad sprzedażą swoich zawodników. Trwają zaawansowane rozmowy z Chelsea, która twardo walczy o Pierre’a-Emericka Aubameyanga, a do tego Blaugrana poszukuje nowego pracodawcy dla Memphisa Depaya.

Jeszcze we wtorek wydawało się, że wszystko zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. Klub zgodził się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Po podpisaniu odpowiednich dokumentów 28-latek miał związać się z Juventusem. Rzecz jasna, Holender naciskał na takie rozwiązanie, by wynegocjować dla siebie wyższą pensję. Nie znamy szczegółów, ale ponoć żądania Depaya okazały się zbyt wysokie dla Starej Damy. Ta sięgnie po opcję rezerwową, jaką od początku był Arkadiusz Milik. Kataloński Sport donosi, że rekordowi mistrzowie Włoch w najbliższych godzinach złożą napastnikowi Barcelony ostateczną propozycję, ale sprawa zdaje się już przegrana.

W ostatniej chwili do akcji wkroczyć może Manchester United. Nie ulega wątpliwości, że Czerwone Diabły wciąż poszukują wzmocnień na niemal każdą pozycję. Anglicy są gotowi zaproponować 28-latkowi dziesięć milionów euro netto rocznie, jeżeli zdecyduje się powrócić na Old Trafford. Przypomnijmy, że przebojowy napastnik trafił do Anglii latem 2015 roku jako gwiazda PSV Eindhoven. Nie spełnił jednak oczekiwań i odszedł do Olympique’u Lyon półtora roku później.

Pojawiła się zatem okazja na odkupienie i udowodnienie, że większe doświadczenie pomoże mu nie zgubić się ponownie w Premier League. 28-latek będzie miał okazję pożegnać się z kibicami Blaugrany podczas środowego meczu towarzyskiego przeciwko Manchesterowi City.

Depay w minionym sezonie wystąpił w 37 spotkaniach Dumy Katalonii. Zanotował w nich 13 bramek i dwie asysty, zostając najlepszym strzelcem drużyny, ex aequo z Aubameyangiem. W trwającej kampanii nie wybiegł jeszcze na boisko w oficjalnym meczu.

Czytaj więcej: Newcastle szokuje w końcówce okna transferowego, Sroki wykładają krocie na gwiazdę Basków.

FC Barcelona Manchester City 2.35 4.40 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 sierpnia 2022 16:02 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin