Dziennikarze i kibice zastanawiają się czy Kylian Mbappe zagra we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z Realem Sociedad. - Może tak, a może nie. Któż to wie? - powiedział trener Luis Enrique, pytany o minuty francuskiego napastnika.

PSG zagra z Realem Sociedad

Paryżanie wygrali pierwszy mecz 2:0

Nie wiadomo czy w składzie znajdzie się Kylian Mbappe

Czy PSG wystawi Kyliana Mbappe?

W ostatnich dwóch meczach ligowych Kylian Mbappe grał w pierwszym składzie, ale po przerwie trafiał szybko na ławkę rezerwowych. Sam napastnik Paris Saint-Germain ma być takim obrotem spraw sfrustrowany. Tymczasem trener Luis Enrique mówi, że jest to konsekwencja spodziewanego transferu Mbappe do Realu Madryt. – Musimy nauczyć się żyć bez Kyliana – mówił ostatnio szkoleniowiec.

Nic dziwnego, że na konferencji prasowej przed meczem z Realem Sociedad zapytano właśnie o gwiazdora reprezentacji Francji. Gdy pojawił się temat możliwego posadzenia Mbappe na ławce lub szybkiej zmiany po przerwie, Enrique odparł: – Może tak, a może nie. Któż to wie?

Szkoleniowiec paryżan zaznaczył przy tym, że jego zespół nie czuje się jeszcze ćwierćfinalistą Ligi Mistrzów. Wynik 2:0 z pierwszego meczu wydaje się jednak bezpieczny w kontekście rewanżu. – Drugie mecze zawsze są trudne, niezależnie od rezultatu w pierwszym pojedynku. Bywało też tak, że wysokie prowadzenie prowadziło do późniejszej porażki, wprowadzało w błąd. My zamierzamy podejść do rewanżu z odpowiednim nastawieniem i z pełnym zaangażowaniem. Tego oczekuję od całego zespołu – skwitował.