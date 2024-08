Media: Stal Mielec odrzuciła ofertę za bramkarza

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Kochalski

Mateusz Kochalski na celowniku Karabachu Agdam

Mateusz Kochalski dołączył na stałe do Stali Mielec z Legii Warszawa w 2022 roku. Na ostatniej gali PKO Ekstraklasy został uznany najlepszym bramkarzem w sezonie 2023/2024. 24-letni golkiper zachował dziewięć czystych kont w 33 spotkaniach ligowych i przyczynił się do utrzymania drużyny w piłkarskiej elicie.

Teraz okazuje się, że Kochalskim zainteresowany był Karabach Agdam, który planował wyłożyć blisko 300 tysięcy euro. – Oferta została jednak od razu odrzucona – ujawnił Tomasz Włodarczyk. Dziennikarz dodał, że jest jedyna konkretna oferta za Polaka, jaka wpłynęła do Mielca.

Selekcjoner Michał Probierz przed mistrzostwami Europy 2024 powołał Kochalskiego do reprezentacji Polski w miejsce kontuzjowanego Oliwiera Zycha. Bramkarz zdobył cenne doświadczenie z treningów w kadrze. W przeszłości próbował przebić się w Legii Warszawa, w której rozegrał zaledwie cztery mecze. Przed przeprowadzką do Mielca, był wypożyczony do Radomiaka Radom.