fot. Dawid Antecki / Slaskwroclaw.pl Na zdjęciu: Rafał Leszczyński

Śląsk Wrocław poinformował o sfinalizowaniu kolejnego transferu. Szeregi Wojskowych zasilił Rafał Leszczyński. Nowy bramkarz teamu z Wrocławia podpisał kontrakt do końca czerwca 2024 roku.

Śląsk Wrocław ma ambitne plany związane z nowym sezonem. Pod wodzą Ivana Djurdjevicia zawodnicy Wojskowych chcieliby się włączyć do walki o miejsce premiowane grą europejskich pucharach. Mając na uwadze to, że każdą drużynę zaczyna się budować od tyłu, to podobną koncepcję mają sternicy klubu. Stąd transfer nowego golkipera.

“Nowym zawodnikiem WKS-u został Rafał Leszczyński. Bramkarz związał się z wrocławskim klubem umową obowiązującą do końca czerwca 2024 roku” – brzmi oficjalny komunikat przedstawiciela PKO Ekstraklasy opublikowany na stronie internetowej.

Leszczyński został czwartym bramkarzem w Śląsku. 30-latek wypełnił jednocześnie w klubie z Wrocławia lukę po Matusie Putnockym.

– Szukaliśmy bramkarza z silną osobowością i określonym profilem piłkarskim, który będzie odpowiadał trenerowi. Rafał spełnia nasze wymagania i mamy nadzieję, że potwierdzi swoją wartość i wzmocni rywalizację o miejsce między słupkami – zaznacza Dariusz Sztylka, dyrektor sportowy Śląska Wrocław.

W ostatniej kampanii Leszczyński wystąpił łącznie w 35 meczach, w których zachował 18 razy czyste konto.

