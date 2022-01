Rusza Plebiscyt “Sportowa Książka Roku”. Twój głos ma znaczenie!

Materiały prasowe Na zdjęciu: Plebiscyt Sportowa Książka Roku

Dziewiąta edycja Plebiscytu “Sportowa Książka Roku” właśnie ruszyła. Od 1 stycznia czytelnicy mogą głosować na najlepsze publikacje, które pojawiły się na rynku literatury sportowej w naszym kraju. Fani książek sportowych będą mogli oddać swoje głosy w dwóch kategoriach. Goal.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Plebiscyt “Sportowa Książka Roku” to najważniejsze wydarzenie dotyczące literatury sportowej w naszym kraju. Pierwsza edycja miała miejsce w 2013 roku, a zwycięzcą okazał się Marek Wawrzynowski ze swoją książką “Wielki Widzew”. Jak będzie w tym roku? Kto sięgnie po najważniejsze wyróżnienia? Jak będą głosowali eksperci? Ostateczne wyniki poznamy 15 lutego, ale zanim to nastąpi, od 1 do 31 stycznia swoje głosy będą mogli oddawać czytelnicy. Głosować w Plebiscycie można TUTAJ.

Czytelnicy będą mogli oddać swój głos w kategoriach polskiej i zagranicznej. W tej pierwszej nominowane są aż 22 pozycje, w drugiej 17. Oprócz tego grono ekspertów wybierze sportowe książki roku w kategoriach: piłka nożna, biografie, historia, góry i fitness.

Pełna lista nominacji jest dostępna TUTAJ.