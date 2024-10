Tak ma wyglądać pożegnanie Szczęsnego i Krychowiaka. Zagrają w meczu?

SOPA IMAGES / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Szczęsny i Krychowiak pożegnają się z kadrą

Już za parę dni reprezentacja Polski zmierzy się w meczach z Portugalią oraz Chorwacją w ramach Ligi Narodów UEFA. Po dotychczasowych spotkaniach podopieczni Michała Probierza mają na swoim koncie tylko, albo aż trzy punkty, po tym, jak udało się im pokonać reprezentację Szkocji na zawsze trudnym terenie w Glasgow. Poza tym Biało-Czerwoni ulegli w Osijeku z Chorwacją 0:1 po bardzo słabym meczu.

Teraz jednak oba spotkania zostaną rozegrane w Warszawie na PGE Narodowym, a to oznacza, że nasze szansę na punkty w starciach z tymi mocnymi rywalami są nieco większe. Niemniej Polaków czekają bardzo trudne potyczki i wiele wskazuje na to, że trzeba nastawić się na małą liczbę oczek. Niemniej przed meczem z Portugalią dojdzie do innego, bardzo ważnego wydarzenia poza samym meczem. Jak informuje “Przegląd Sportowy” wówczas na murawie pojawią się Wojciech Szczęsny oraz Grzegorz Krychowiak.

To właśnie wtedy zostaną oni już oficjalnie, z honorami pożegnani z reprezentacją Polski. Obaj mają otrzymać od Cezarego Kuleszy koszulkę z pamiątkową liczbą rozegranych w narodowych barwach spotkań. Z kolei na murawie mają zostać zaprezentowane sporej wielkości banery owych koszulek. Zarówno Wojciech Szczęsny, jak i Grzegorz Krychowiak meczu w narodowych barwach już jednak nie zagrają.

