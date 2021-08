Real Madryt według informacji RMC Sport przygotowuje się do złożenia kolejnej oferty w sprawie Kyliana Mbappe. Pierwsza propozycja w postaci 160 milionów euro nie znalazła uznania u działaczy Paris Saint-Germain, którzy według różnych spekulacji oczekują za piłkarza minimum 180 milionów euro.

Real Madryt po złożeniu pierwszej oferty ws. Kyliana Mbappe już pracuje nad kolejną

RMC Sport daje do zrozumienia, że jeszcze w tym okienku transferowym ujrzy ona światło dzienne

Josep Pedrerol miał z kolei przekonywać, że władze Los Blancos są w stanie przeznaczyć nawet 215 milionów euro na Francuza

Real przygotuje kosmiczną propozycję nie do odrzucenia?

Real Madryt nie ukrywa, że reprezentant Francji jest jego głównym celem transferowym. Sternicy Los Blancos przygotowywali się do tego, aby zacząć rozmowy z PSG od dłuższego czasu. Zanim jednak do tego doszło, to starali się popracować nad swoją sytuacją finansową. Między innymi Real sprzedał tego lata Raphaela Varane’a, a także rozstał się z Sergio Ramosem, który był jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w klubie.

Pierwsza oferta działaczy klubu z Madrytu nie spotkała się z aprobatą przedstawicieli wicemistrzów Francji. W związku z tym Real już pracuje nad kolejną, sugeruje RMC Sport. Francuscy dziennikarze jednocześnie zastanawiają się, ile może wynieść kolejna propozycja za Mbappe.

W środę dyrektor sportowy PSG Leonardo dał jasno do zrozumienia, że mistrz świata z 2018 roku nie zostanie sprzedany za mniej niż 180 milionów. Za taką sumę piłkarz trafił zresztą do klubu ze stolicy Francji latem 2017 roku. – Nie pozwolimy mu odejść za mniej, niż to, co zapłaciliśmy i zobowiązaliśmy się zapłacić AS Monaco – mówił Brazylijczyk cytowany przez RMC Sport.

Josep Pedrerol z El Chiringuito, mający zwykle sprawdzone informacje dotyczące Realu Madryt, miał ostatnio dać do zrozumienia, że sterników Królewskich stać na wydanie na reprezentanta Francji nawet 215 milionów euro, co byłoby sumą bliską rekordu, należącego do Neymara. Reprezentant Brazylii dołączył do PSG z Barcelony za ponad 220 milionów euro w 2017 roku.

Mbappe w trakcie trwającego sezonu jak na razie wystąpił w trzech meczach, notując w nich jedno trafienie i dwie asysty. 22-latek ma kontrakt ważny ze stołecznym klubem do końca czerwca 2022 roku i nie jest przekonany do jego przedłużenia.

