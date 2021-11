Pressfocus Na zdjęciu: Anotnio Rudiger

Antonio Rudiger w dalszym ciągu nie dogadał się z Chelsea FC w sprawie nowego kontraktu. Niemiecki obrońca chce podwojenia swoich zarobków, co może zapewnić mu Bayern Monachium. Emmanuel Petit przestrzega władze The Blues przed lekceważeniem potrzeb swojego kluczowego gracza.

Anotnio Rudigerowi 30 czerwca 2022 kończy się kontrakt z Chelsea FC

Niemiec nie może dogadać się z władzami The Blues w sprawie nowej umowy

Były gracz Chelsea, Emmanuel Petit doradza władzom klubu, aby zgodziły się na oczekiwania Rudigera

Rudiger chce podwyżki

Antonio Rudiger w dalszym ciągu nie może dogadać się z Chelsea FC w sprawie nowego kontraktu. Niemiecki obrońca, zarabiający aktualnie 5 mln funtów rocznie, oczekuje podwójnej podwyżki. Władze klubu ze Stamford Brigde nie są jednak skore, aby przystać na finansowe oczekiwania 28-letniego defensora. Takie zarobki nie były problemem dla Bayernu Monachium czy Realu Madryt, które wykazuje największe zainteresowanie 49-krotnym reprezentantem Niemiec.

W rozmowie z serwisem bookmakers.co.uk, były gracz Chelsea (55 meczów w latach 2001-2004), Emmanuel Petit przestrzegł włodarzy swojego byłego klubu przed lekceważeniem oczekiwań Rudigera.

Petit broni młodszego kolegi

– Jeśli odejdzie, to będzie wielka strata dla Chelsea – stwierdził mistrz świata 1998 i mistrz Europy 2000. – Z tego co pamiętam, przed przyjściem Thomasa Tuchela był głębokim rezerwowym, a teraz to jeden z najlepszych obrońców ligi angielskiej.

– Mógłby oczywiście odejść za darmo, ale wtedy Chelsea musi kupić obrońcę na jego poziomie za minimum 30 mln funtów. A i tak nigdy nie ma pewności, że ten zakup się uda. Dlatego gdy Rudiger będzie chciał dwuletniej umowy, niech Chelsea da mu te pieniądze – dodał.

Przeczytaj również: Chelsea faworytem do pozyskania pomocnika Juventusu