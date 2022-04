Pressfocus Na zdjęciu: Adrian Mierzejewski

Adrian Mierzejewski związał się z nowym klubem. Były reprezentant polski przeniósł się z Chongqing Liangjiang Athletic do Henan. Polak pozostanie tym samym w lidze chińskiej, w której gra od kilku sezonów.

Mierzejewski od kilku lat reprezentuje barwy klubów z ligi chińskiej

Były reprezentant Polski przeniósł się do Henan

Za sprawą transferu zapisał się w historii ligi chińskiej

Piłkarski obieżyświat

Przenosząc się do Henan, Mierzejewski został tym samym pierwszym obcokrajowcem w historii Chinese Super League, który reprezentował barwy pięciu różnych klubów. Licząc Chongqing Liangjiang Athletic, Polak reprezentował od 2018 roku barwy pięciu różnych klubów z ligi chińskiej, która najwyraźniej odpowiada doświadczonemu pomocnikowi. Umowę z nowym klubem podpisał tylko na jeden sezon.

Były reprezentant Polski w przeszłości reprezentował Stomil Olsztyn, Wisłę Płock, Zagłębie Sosnowiec i Polonię Warszawa, z której to przeniósł się w 2011 roku do tureckiego Trabzonsporu. Następne na drodze jego kariery były jeszcze bardziej egzotyczne kierunki, gdyż Turcję zamienił na Arabię Saudyjską. Po prawdzie w każdym z zagranicznych klubów prezentował się dość przyzwoicie, ale nigdzie nie mógł zagrzać miejsca na dłużej.

Oficjalnie: Adrian Mierzejewski w Henan Songshan Longmen! pic.twitter.com/Lq6SvljUpO — Maciej Łoś 吴马切 (@MLos1996) April 28, 2022

Klub, do którego przeniósł się Adrian Mierzejewski, w zeszłym sezonie zajął 10 miejsce w Chinese Super League, czyli drugą lokatę w grupie spadkowej. Do tej pory w lidze chińskiej Polak rozegrał 80 spotkań. Jego bilans to 20 bramek i 28 asyst.

Sprawdź też: Byłemu reprezentantowi Anglii nie powiodło się w lidze australijskiej