Tottenham Hostpur pod wodzą Jose Mourinho ostatnio nie rozpieszcza swoich kibiców. Ekipa z Londynu po rozegraniu 23 meczów ligowych plasuje się na dziewiątej pozycji, legitymując się dorobkiem 36 punktów. Mimo wszystko według doniesień ESPN sternik stołecznego klubu nie planuje żegnać Portugalczyka do końca sezonu.

Tottenham Hotspur traci aktualnie sześć punktów do czwartej Chelsea, która zajmuje ostatnie miejsce premiowane grę w Lidze Mistrzów. Tym samym cel postawiony przed The Spurs wciąż może być zrealizowany. Chociaż łatwe zadanie to na pewno nie będzie.

Ostatnie słabsze wyniki Tottenhamu sprawiły, że media na Wyspach Brytyjskich zaczęły spekulacje na temat przyszłości Jose Mourinho. Pojawiły się głosy, że Portugalczyk może niebawem zostać pogoniony z klubu. Niemniej fakt, że ewentualne zwolnienie 58-latka mogłoby kosztować sterników The Spurs mniej więcej 30 milionów funtów, pozwala przypuszczać, że na dzisiaj londyński klub nie myśli o zwolnieniu The Special One.

Tottenham w niedzielę zmierzy się z West Hamem United w spotkaniu w ramach 25. kolejki ligi angielskiej. Stołeczny team będzie chciał poprawić bilans, bo w pięciu ostatnich spotkaniach ligowych poniósł aż cztery porażki i tylko raz wygrał.

Warto pamiętać, że Mourinho cztery lata temu wygrał Ligę Europy z Manchesterem United. Właściciel Tottenhamu David Levy podobno wierzy, że taki scenariusz może mieć miejsce w przypadku The Spurs. Jest to o tyle ważny cel, bo dzięki triumfowi w tych rozgrywkach londyńska drużyna mogłaby wywalczyć miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów w kolejnej kampanii. Aby tak się stało, to londyński team musi poprawić swoje wyniki. Tymczasem już 13 marca odbędzie się hitowe starcie The Spurs z Arsenalem.



