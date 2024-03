PressFocus/IMAGO/Mikołaj Barbanell Na zdjęciu: Łukasz Wachowski

Łukasz Wachowski nie jest osobą, którą można pytać o przyszłość Michała Probierza, bo nie on podejmuje takie decyzje. Ale można pytać o sferę formalną kontraktu selekcjonera

Poza tym sekretarz generalny PZPN zdradza, na jaką premię mogą liczyć piłkarze oraz ile kosztuje logistyka związania z awansem na wielki turniej

Losy reprezentacji Polski rozstrzygną się we wtorek wieczorem. Polska zagra z Walią w Cardiff o 20:45 czasu polskiego

Czy reprezentacja Polski awansuje na Euro 2024?

Przemysław Langier (Goal.pl): Rozpatrzmy dwa scenariusze. Awans reprezentacji Polski i brak awansu. Najpierw ten pierwszy. Jaki jest status logistyki pod Euro 2024? Czy już wiadomo, gdzie będzie stacjonować kadra, gdzie odbędą się przygotowania przed ME?

Łukasz Wachowski (sekretarz generalny PZPN): Od strony organizacyjnej zawsze jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do każdego zgrupowania. Mamy w PZPN wypracowane określone procedury, które zapewniają nam efektywne działania logistyczne. Przeprowadziliśmy szczegółowy research najlepszych ośrodków. Mamy to wszystko dobrze zmapowane, ale z ostatecznymi decyzjami i formalnościami czekamy na piłkarzy, ponieważ teraz kwestia awansu na Euro zależy wyłącznie od wyniku sportowego.

Ile kosztuje taka logistyka?

Wszystkie koszty związane z przelotami, transportem na miejscu, noclegami, wynajmem obiektów treningowych oraz premii dla pierwszej drużyny to ok. 35 mln zł.

Jak wiele zależy od tego awansu dla PZPN-u, poza samym czynnikiem sportowym i prestiżowym? Wiemy, że budżet jest wysoki, ale czy około 10 mln euro plus bonus od sponsorów jest dla PZPN czymś, co będzie bardzo odczuwalne?

Władze federacji nie mogą podejmować decyzji finansowych w odniesieniu do zdarzeń, na które nie mają bezpośredniego wpływu. PZPN to profesjonalnie zorganizowana federacja, która zarządza finansami w sposób odpowiedzialny. Dzięki temu posiadamy stabilną sytuację finansową. Budżet federacji na rok 2024 został już uchwalony. Oczywiście nie uwzględnia premii od UEFA, która jest uzależniona od wyniku sportowego pierwszej drużyny. Jeżeli pierwsza reprezentacja wywalczy awans, to otrzymane w ramach premii pieniądze będą stanowiły dodatkowe środki finansowe w budżecie PZPN. Jesteśmy w pełni niezależni od ewentualnej premii z federacji europejskiej.

Można potwierdzić, że premia dla piłkarzy to około 25 proc. wartości premii od UEFA?

Tak – w przybliżeniu to jest taka wartość.

Gdyby trzeba było zasilić budżet dodatkową kwotą od UEFA, jakie mogłoby być jej przeznaczenie?

Jak już wspomniałem, jeżeli pierwsza reprezentacja wywalczy awans, to otrzymane w ramach premii pieniądze będą stanowiły dodatkowe środki finansowe w budżecie PZPN. Przeznaczymy te środki na projekty dotyczące sportu dzieci i młodzieży w tym na projekt infrastrukturalny, tzn. budowę ośrodka treningowego dla młodych zawodników i zawodniczek.

Co z przyszłością Michała Probierza?

Dopytam jeszcze o kwestię kontraktu z Michałem Probierzem. Wiemy, że jest podpisany do końca eliminacji do mundialu, ale pamiętam, że na tej pierwszej prezentacji mówił pan, że kontrakt jest skonstruowany też “na złe czasy”. Jak to wygląda?

Trener Michał Probierz już od pierwszych chwil pracy jako selekcjoner wykazuje się postawą pełną pasji i zaangażowania. To jest człowiek, który naprawdę ciągle zastanawia się, co może jeszcze zrobić dla reprezentacji, a nie pyta, co reprezentacja może zrobić dla niego. Jestem przekonany, że dla selekcjonera dobro drużyny zawsze będzie na pierwszym miejscu i nie będziemy nawet musieli uciekać się do poszczególnych punktów kontraktu. Jako prawnik mogę zapewnić, że z mojego doświadczenia wynika, iż często takie kwestie “miękkie” znaczą więcej niż najlepiej skonstruowana umowa. Oczywiście umowa w odpowiedni sposób zabezpiecza interesy federacji.

