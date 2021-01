The Sun donosi, że Pep Guardiola odrzucił możliwość pozyskania dawnego napastnika Manchesteru City, Edina Dżeko. Hiszpan jest zadowolony z obecnej kadry i powiedział, że nie potrzebuje dodatkowego atakującego.

34-letni Bośniak próbuje opuścić Romę i rozważano go w kontekście przenosin do angielskiej Premier League. O możliwość pozyskania go do Manchesteru City zapytano samego menedżera Pepa Guardiolę.

– Edin jest graczem Romy i nie będę wchodzić w tego typu rozmowy. Jeśli chodzi o nas to sądzę, że zakończymy sezon w takim składzie, w jakim go zaczęliśmy. Być może z jednym wyjątkiem (Erikiem Garcią) – zaznaczył szkoleniowiec City.

Dziennikarze zauważają, że zmagający się od dawna z problemami zdrowotnymi Sergio Aguero nie trafił w lidze do siatki już od razu, tymczasem Gabriel Jesus cieszył się z gola w Premier League w listopadzie.

Bez presji na Jesusie i Aguero

Guardiola nie martwi się jednak o atak swojego zespołu. – Nasz bilans bramek jest najlepszy w całej lidze. Jeśli gramy dobrze, to strzelamy też gole. Nigdy nie zamierzałem wywierać presji na Aguero i Jesusie. Nie tylko od nich zależy to jak spisywać się będzie nasz atak – zaznaczył Pep Guardiola.

Manchester City jest liderem tabeli Premier League i ma w swoim dorobku 41 punktów. Wyprzedza jednym oczkiem rywala zza miedzy – Manchester United.