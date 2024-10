Man United sięgnie po gwiazdę Barcelony? To warunek

Manchester United jest zainteresowany pozyskaniem Ronalda Araujo z Barcelony. To prośba Thomasa Tuchela, który miałby objąć klub w przypadku odejścia Erika Ten Haga - podaje portal Fichajes.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Manchester United F.C.

Thomas Tuchel chce Ronalda Araujo

Thomas Tuchel jest głównym faworytem do zastąpienia Erika Ten Haga w przypadku jego odejścia. Niemiecki trener miał dać do zrozumienia Czerwonym Diabłom, że jest zainteresowany objęciem stanowiska. Stawia jednak jeden warunek – chciałby mieć w zespole Ronalda Araujo, środkowego obrońcy z FC Barcelony.

Po serii słabych wyników sytuacja Ten Haga w Manchesterze United stała się niepewna. Pięć meczów bez zwycięstwa w Premier League i Lidze Europy UEFA może skłonić zarząd do zmiany trenera. Thomas Tuchel, którego już latem rozważano jako następcę Ten Haga, ponownie stał się kandydatem do objęcia drużyny z Old Trafford.

Niemiecki trener miał już rozmawiać z Araujo i wyrazić swoje uznanie dla jego umiejętności, podkreślając chęć włączenia Urugwajczyka do swojego projektu w United. Niemiecki szkoleniowiec od dawna jest fanem stylu gry Araujo i próbował pozyskać go już podczas pracy w Bayernie Monachium.

Barcelona uważnie śledzi rozwój sytuacji. Lukratywna oferta z Anglii może skusić zarówno klub, jak i samego zawodnika. Araujo ma ważny kontrakt do 2026 roku. Joan Laporta, prezes Barcelony, miałby zaakceptować ofertę wynoszącą około 80 milionów euro, biorąc pod uwagę, że ze względu na kontuzję nie wystąpił on jeszcze pod wodzą nowego trenera, Hansiego Flicka.

