Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Bremer rozważany przez Liverpool jako następca van Dijka

Virgil van Dijk wciąż nie przedłużył kontraktu z Liverpoolem. Obecna umowa holenderskiego stopera obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. Na ten moment nic nie wskazuje na to, aby The Reds zaoferowali doświadczonemu piłkarzowi warunki nowego kontraktu.

Reprezentant Holandii w przyszłym roku skończy 34 lata, co skłania Liverpool do myśli o zakupie zdecydowanie młodszego zawodnika. Do transferu środkowego obrońcy władze klubu skłania także fakt, że po sezonie z zespołem rozstał się Joel Matip. W związku, z czym pole manewru do rotacji w linii defensywnej staje się mocno ograniczone. Z tego powodu klub z czerwonej części Liverpoolu rozpoczął poszukiwania nowego stopera. Jak przekazał portal Football Insider, na radarze klubu znalazł się piłkarz, grający obecnie w Serie A.

Według nich zawodnikiem, który miałby zastąpić w przyszłości Virgila van Dijka na Anfield Road jest Gleison Bremer z Juventusu. Brazylijczyk przez ostatnie lata wyrobił sobie uznaną markę na Półwyspie Apenińskim, co skutkuje regularnym zainteresowaniem ze strony czołowych klubów w Premier League. Wcześniej transferem 27-latka mocno interesował się Manchester United.

W przypadku chęci sprowadzenia Bremera angielski klub musi liczyć się z wydatkiem rzędu 50 milionów funtów. Tyle bowiem oczekuje Juventus za swojego piłkarza, który ma ważny kontrakt ze Starą Damą do czerwca 2028 roku.

Football Insider zaznacza również, że drugą opcją do zastąpienia van Dijka pozostaje również Marc Guehi z Crystal Palace. Jednak w przypadku reprezentanta Anglii mowa o kwocie 70 milionów funtów, co odstrasza Liverpool od rozpoczęcia rozmów kontraktowych.