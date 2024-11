Lewandowski o krok od historycznego osiągnięcia w Lidze Mistrzów

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski czeka na 100. gola w Lidze Mistrzów

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelony udowadnia, że wiek to tylko liczba. W tym sezonie strzelił już 20 goli we wszystkich rozgrywkach, co potwierdza jego status jednego z najlepszych napastników w Europie. Jego konsekwencja i skuteczność są jednym z powodów, dla których kataloński klub rozważa przedłużenie kontraktu z Polakiem do 2026 roku.

Barcelona, która jutro zmierzy się z Brest, liczy na to, że Lewandowski nie tylko poprowadzi drużynę do zwycięstwa, ale także zapisze się na kartach historii Ligi Mistrzów jako trzeci zawodnik, po Cristiano Ronaldo (140 goli) i Lionelu Messim (129 goli), który zdobędzie 100 bramek w tych prestiżowych rozgrywkach.

Dla Barcelony jutrzejszy mecz to nie tylko walka o punkty w Lidze Mistrzów, ale także szansa na uczczenie kolejnego osiągnięcia swojego kluczowego zawodnika. Trener Hansi Flick, po rozczarowującym wyniku przeciwko Celcie Vigo, nie ukrywa, że oczekuje pełnego zaangażowania i zwycięstwa w starciu z Francuzami. Lewandowski, będący liderem ofensywy, z pewnością odegra kluczową rolę w realizacji tego celu.

Ewentualny 100. gol Lewandowskiego w Lidze Mistrzów to nie tylko kolejny rekord, ale także przypieczętowanie jego miejsca wśród najlepszych napastników w historii piłki nożnej. Polak, który przez lata dominował w Bayernie Monachium, teraz kontynuuje swoją legendę w Barcelonie.