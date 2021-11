Kante: zawsze fajnie jest strzelić gola byłej drużynie

Źródło: The Sun

fot. PressFocus Na zdjęciu: N'Golo Kante

Pomocnik Chelsea N’Golo Kante był zachwycony ze zdobycia przez siebie gola w ostatnim spotkaniu The Blues z Leicester. Francuski pomocnik chciał pokazać się z dobrej strony w starciu ze swoim byłym klubem.

Kante cieszy się z bramki w meczu przeciwko Leicester

Dla Francuza mecz przeciwko Lisom był bardzo ważny

Kante w przeszłości występował w barwach Leicester

Kante zadowolony z postawy drużyny w ostatnim meczu

– To był świetny gol i jestem z niego zadowolony. Czułem, że James poda mi w tej sytuacji. Miałem sporo miejsca do oddania strzału, zaryzykowałem i wpadło. Fajnie to wszystko wyszło i cieszę się, że zdobyłem gola w meczu z byłą drużyną – mówił Kante po zakończeniu spotkania w rozmowie ze stroną internetową Chelsea.

– Zawsze granie przeciwko Leicester jest dla mnie czymś wyjątkowym. A dla naszej drużyny ten mecz także był istotny, bo graliśmy go po przerwie na mecze reprezentacji. Zaczęliśmy spotkanie bardzo dobrze i jestem szczęśliwy, że wygraliśmy, a mi udało się zdobyć gola – zakończył francuski pomocnik.

Chelsea po dwunastu kolejkach jest liderem Premier League z 29 oczkami na swoim koncie. The Blues odnotowali jak na razie dziewięć zwycięstw, dwa remisy i jedną porażkę.

