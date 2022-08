fot. PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Ramos

Goncalo Ramos budzi spore zainteresowanie i niewykluczone, że jeszcze tego lata opuści Portugalię. Wcześniej w jego kontekście mówiono o Manchesterze United, Newcastle United czy Southampton. Teraz do tej kolejki dołączył Everton.

Po odejściu Darwina Nuneza to Goncalo Ramos stał się czołową postacią ofensywy Benfiki

Jego gra budzi spore zainteresowanie na Wyspach Brytyjskich. W swoich zespołach widzą go Manchester United, Newcastle United czy Southampton

Do wyścigu o piłkarza dołącza także Everton, który szuka zastępcy kontuzjowanego Dominica Calverta-Lewina

Everton szuka wzmocnień ataku

W minionym sezonie Goncalo Ramos dopiero co przebijał się do pierwszego składu Benfiki, stanowiąc najczęściej rolę rezerwowego dla Darwina Nuneza. Po odejściu Urugwajczyka do Liverpoolu, to właśnie 21-latek stał się czołową postacią ofensywy i szybko udowodnił, że zasłużył na szansę.

Ramos strzelił już cztery bramki w eliminacjach do Ligi Mistrzów, a dwóch ligowych spotkaniach raz trafił do siatki i dwukrotnie asystował kolegom. Jego potencjał dostrzegają przede wszystkim kluby na Wyspach Brytyjskich, które chcą go ściągnąć, zanim będzie wart dużo więcej.

W kontekście transferu Portugalczyka mówiono już o Manchesterze United, Southamptonie oraz Newcastle United. Ten ostatni zdążył już nawet złożyć za niego ofertę.

Teraz do walki o napastnika dołączył także Everton, który mierzy się ze sporymi problemami kadrowymi. Kontuzji doznał Dominic Calvert-Lewin, a jedynym nominalnym atakującym w zespole jest Salomon Rondon. Coraz więcej mówi się także o przenosinach Anthony’ego Gordona do Chelsea.

Nieciekawa sytuacja sprawiła, że menedżer Frank Lampard chce mieć jeszcze jednego napastnika. Może nim zostać właśnie Ramos, za którego trzeba w tym momencie zapłacić około 30 milionów euro.

