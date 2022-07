Goal.pl patronem medialnym VEPO Football Cup

VEPO Cup Na zdjęciu: VEPO Cup

Portal Goal.pl został oficjalnie patronem medialnym dziecięcych turniejów piłkarskich VEPO Football Cup. Zapisy do rozgrywek już trwają, a pierwsze mecze odbędą się we wrześniu.

VEPO Football Cup to nowoczesna formuła turniejów piłkarskich, skierowanych do profesjonalnych akademii i klubów. To rozgrywki dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Toczyć się będą w pięciu kategoriach wiekowych, a miastem gospodarzem będzie Wałbrzych, który dysponuje nowoczesnymi obiektami, idealnie przystosowanymi do tego typu imprez.

Chcesz zapisać swoją drużynę na VEPO Football Cup? Wypełnij formularz rejestracyjny!

Z racji, że nazwa VEPO nawiązuje do angielskiego very positive (bardzo pozytywny), organizatorzy chcą, aby ten turniej był odbierany właśnie w ten sposób. Oprócz stworzenia komfortowych warunków dla uczestników zapewnią również pakiet szkoleń i warsztatów dla ich rodziców i opiekunów. Między innymi: warsztaty z zakresu psychologii dziecięcej, porady nt. diety u sportowców, czy zajęcia fitness.

Turnieje VEPO Football Cup będą rozgrywane na oświetlonych boiskach z pełnym wyposażeniem. Zawody będą prowadzić profesjonalni sędziowie, a nad bezpieczeństwem uczestników będzie czuwała profesjonalna opieka medyczna. Turnieje będą transmitowane na żywo na kanale YT. Będzie prowadzone także specjalne studio meczowe.

– Ogólnopolski projekt turniejów piłkarskich VEPO FOOTBALL CUP od samego początku powstania pomysłu zakładał najwyższą jakość na każdej płaszczyźnie tego wydarzenia. Od aspektów stricte organizacyjnych, regulaminu, intuicyjnego i prostego formularza rejestracji drużyn piłkarskich, poprzez wybór miejsca rozgrywek, tak by zapewniało wszelkie udogodnienia, by turniej mógł stać na możliwie najwyższym poziomie. Stąd nie przypadkowo, a całkowicie świadomie wybór padł na kompleks sportowy Aqua Zdrój Wałbrzych, którego to boiska do piłki nożnej otrzymały certyfikację FIFA. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż świetnie nadają się do wyposażenia w urządzenia techniczne do przeprowadzenia transmisji internetowych na żywo, za którą odpowiedzialny będzie nasz kolega z zespołu Wojtek – mówił Łukasz Barczuk główny koordynator VEPO.

– To samo dotyczy wyboru bazy noclegowej dla drużyn. Zależało nam, aby piłkarze i trenerzy mieli jak najlepsze warunki do odpowiedniego wypoczynku podczas pobytu na VEPO. Stąd decyzja o współpracy z Hotel Ibis Styles Wałbrzych, gdzie powyższe aspekty mamy zagwarantowane – dodał Łukasz Barczuk.

– VEPO Football CUP w swoich założeniach znalazł aprobatę wśród naszych partnerów, a jedną z bardziej radosnych informacji i niemałym zaskoczeniem było objęcie VEPO Football CUP patronatem medialnym przez Goal.pl, którego chyba nie trzeba bliżej przedstawiać. Niezmiernie cieszy nas fakt, że od strony medialnej to właśnie ten portal będzie sprawował opiekę, bo to gwarancja, że informacja o turnieju dotrze do bardzo szerokiego grona sympatyków piłki nożnej, a przede wszystkim do grupy docelowej, czyli szkółek i akademii piłkarskich. Trzeba podkreslić, że ustalenie ram współpracy z Goal.pl zostało bardzo sprawnie przeprowadzone, a wszystko przy VEry POsitive atmosferze. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim partnerom, którzy obdarzyli zaufaniem turnieje piłkarskie z serii VEPO FOOTBALL CUP.

Wierzymy, że dzięki autorskiemu podejściu do organizacji VEPO FOOTBALL CUP stanie się turniejem kompletnym, tzn. takim gdzie poza rozgrywkami piłkarskimi, swoją przestrzeń turniejową będą mieć też rodzice i opiekunowie zawodników, ale również trenerzy. Czujemy potrzebę, aby podkreślić i edukować jak istotną rolę w ekosystemie sportowym, a w szczególności tym rozpoczynającym się od najmłodszych lat, odgrywają trener, zawodnicy i rodzice. Wszystko oczywiście w ramach organizowanych podczas turnieju Very Positive warsztatów, z Very Positive specjalistami – podsumował Adrian Lepszy-Bayaraa pomysłodawca turnieju.

VEPO Football CUP – będą turniejami cyklicznymi. Będziemy starać się, aby poziom nagród był co najmniej taki jak w pierwszym turnieju rozgrywanym już 30 września w Aqua Zdrój Wałbrzych.

Dla najlepszych drużyn i zawodników organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody. Sponsorami VEPO Football Cup są między innymi: Garmin, Oshee, Regio, Ibis Styles Hotel. Patronat medialny nad turniejami objął Goal.pl.