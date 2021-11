W siedzibie PZPN rozlosowano pary 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski. Obyło się bez hitów, najciekawiej zapowiada się rywalizacja Piasta Gliwice z Górnikiem Zabrze.

Rozlosowano pary 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski

Najciekawsza para to śląskie derby: Piast-Górnik

Mecze 1/8 finału odbędą się w dniach 30.11-2.12

Śląskie derby hitem

Najciekawiej zapowiada się starcie dwóch śląskich klubów – Piasta Gliwice i Górnika Zabrze. Obrońca trofeum Pucharu Polski, a więc Raków Częstochowa zmierzy się z beniaminkiem PKO BP Ekstraklasy, a więc Bruk-Betem Termalika Nieciecza. Legia Warszawa przyjedzie do Lublina, by grać z Motorem. Szkoleniowcem tego zespołu jest była gwiazda Wojskowych, Marek Saganowski. Los złączył ze sobą także ekipy Olimpii Grudziądz i Świtu Nowy Dwór Mazowiecki. Oznacza to, że w najlepszej ósemce Fortuna Pucharu Polski znajdzie się przedstawiciel III ligi!

Pary 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski:

Garbarnia Kraków – Lech Poznań

Korona Kielce – Górnik Łęczna

Piast Gliwice – Górnik Zabrze

Widzew Łódź – Wisła Kraków

Motor Lublin – Legia Warszawa

Arka Gdynia – Zagłębie Lubin

Olimpia Grudziądz – Świt Nowy Dwór Mazowiecki

Bruk-Bet Termalika Nieciecza – Raków Częstochowa