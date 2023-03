PressFocus Na zdjęciu: Graham Potter

Chelsea obecnie zajmuje 10. miejsce

The Blues dopiero w ten weekend wygrali pierwsze spotkanie od 15 stycznia

Na temat problemów londyńczyków wypowiedział się Paul Merson

“W innym przypadku Potter byłby odległym wspomnieniem”

Chelsea po 25 rozegranych spotkaniach ma na koncie tylko 34 punkty i plasuje się na odległej, 10. lokacie. The Blues pod wodzą Grahama Pottera radzą sobie niezwykle przeciętnie, a ostatnim okresie mają problem z rozstrzyganiem spotkań na swoją korzyść. Po przerwie spowodowanej mundialem londyńczycy rozegrali 11 meczów w Premier League i wygrali zaledwie trzy z nich. O problemach stołecznej ekipy, wypowiedział się Paul Merson, legendarny piłkarz Arsenalu i ekspert stacji Sky Sports:

– Graham Potter musi uszczęśliwiać wszystkich. W Chelsea jest zbyt wielu piłkarzy. Nie obchodzi mnie, kto jest menedżerem, jest zbyt wielu graczy. Potter nie stał się złym trenerem z dnia na dzień. Jeśli sprowadzisz innego szkoleniowca do Chelsea, sprowadzisz kogoś z najwyższej półki – kogoś, kto był i pracował to na najwyższym poziomie. Ale ten, kto tu przyjdzie, powie: „Nie chcę tego gracza, nie chcę tamtego gracza”. I wszystko będzie trzeba zacząć od nowa.

– Zatrudnisz Zinedine’a Zidane’a, legendę futbolu i światowej sławy trenera – Francuz przyjdzie i powie “ten zawodnik nie pasuje do mojej drużyny”. To będzie oznaczało kolejny rok w plecy, ponieważ wraz z nowym trenerem niemal wszystko wymaga wymiany. Wielu z tych piłkarzy, których teraz sprowadzono, inni menedżerowie nie będą chcieli mieć w kadrze. Dlatego obecny szkoleniowiec nadal tam jest, tak to widzę. Gdyby Roman Abramowicz wciąż tam był, to Graham Potter byłby odległym wspomnieniem.