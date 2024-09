Dinamo zdecydowało ws. trenera po klęsce w Lidze Mistrzów

Pixsell / Alamy Na zdjęciu: Sergej Jakirović

Dinamo Zagrzeb zwalnia Sergeja Jakirovicia

W pierwszej kolejce Ligi Mistrzów Dinamo Zagrzeb zostało zdemolowane przez Bayern Monachium (2:9). Mecz na Allianz Arenie pokazał dominację niemieckiego giganta, który nie dał Chorwatom żadnych szans. Wcześniej żaden zespół w historii Champions League nie stracił aż dziewięciu bramek w jednym meczu.

W czwartek włodarze chorwackiej drużyny ogłosi, że posadę trenerską stracił Sergej Jakirović. Kontrakt z 47-letnim szkoleniowcem został rozwiązany za porozumieniem stron. Natomiast obowiązki trenera Dinamo tymczasowo przejął Sandro Perković.

– Najważniejszą rzeczą w takich sytuacjach jest pozostanie człowiekiem i stawianie interesów Dinama na pierwszym miejscu. Teraz od nas zależy podjęcie najlepszej decyzji w wyborze nowego trenera w tym trudnym dla Dinama momencie. Współpraca układała się miło. Zrobił na mnie wrażenie wartościowej osoby i życzę mu wszystkiego najlepszego w dalszej karierze – przekazał prezes Velimir Zajec.

Dinamo Zagrzeb ma siedem meczów, by poprawić swój wizerunek w Lidze Mistrzów. W drugiej serii gier 25-krotni mistrzowie Chorwacji staną do rywalizacji z AS Monaco.