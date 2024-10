Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Billy Gilmour i Luka Modrić

Chorwacja z kompletem punktów, Szkocja wciąż za Polską w tabeli

Reprezentacja Chorwacji w 3. kolejce dywizji A Ligi Narodów podejmowała u siebie Szkocję. Spotkanie na Stadion Maksimir w Zagrzebiu lepiej rozpoczęła drużyna gości, lecz podopieczni Zlatko Dalicia odwrócili losy meczu. Ostatecznie po anulowanej bramce w ostatniej akcji spotkania gospodarze wygrali (2:1), dopisując do swojego dorobku trzy punkty.

Od początku stroną dominującą w grze przy piłce była Chorwacja, lecz to Szkocja jako pierwsza wyszła na prowadzenie. W 33. minucie defensywa gospodarzy popełniła koszmarny błąd, czego skutkiem była strata bramki. We własnym polu karnym błąd przy wybiciu futbolówki popełnił Luka Sucić, przez co piłka spadła pod nogi Ryana Christie. 29-latek długo się nie zastanawiał i oddał strzał, po którym piłka wpadła do siatki.

𝐅𝐚𝐭𝐚𝐥𝐧𝐲 błąd chorwackiej obrony 😱



Przejęcie piłki w połowie boiska, 𝐒𝐳𝐤𝐨𝐜𝐣𝐚 na prowadzeniu 👀



📺 Polsat Sport 2 📲 @Polsat_Box #CROSCO pic.twitter.com/IUnuqjCVQ7 — Polsat Sport (@polsatsport) October 12, 2024

Na odpowiedź Chorwatów nie trzeba było długo czekać, bowiem już trzy minuty później do wyrównania doprowadził Igor Matanović. Napastnik Eintrachtu Frankfurt wykorzystał podanie od Ivana Perisicia i oddał celny strzał w światło bramki. Bramkarz reprezentacji Szkocji nawet nie zareagował, a futbolówka wpadła do siatki.

Decydująca bramka padła w 70. minucie, a jej autorem był Andrej Kramarić, który znalazł się w odpowiednim miejscu i czasie. Chorwat dobił piłkę główką po pierwszej udanej interwencji golkipera Craiga Gordona. Ostatecznie to podopieczni Zlatko Dalicia mogli cieszyć się ze zdobycia kompletu punktów.

W ostatniej akcji spotkania Szkocja zdobyła bramkę, a do siatki trafił Che Adams. Natomiast sędzia skorzystał z podpowiedzi wozu VAR i dopatrzył się spalonego, przez co anulował bramkę na (2:2).

Po 3. kolejkach mają na swoim koncie 6 punktów i zajmują 2. miejsce. Z kolei dla Szkocji była to trzecia porażka w grupie, co oznacza, że wciąż mają zerowy dorobek punktowy. Polska wyprzedza ich w grupie o trzy oczka, dzięki zwycięstwu podczas wrześniowego spotkania.