Chelsea wkracza do gry o duńskiego pomocnika. Chce uprzedzić Juventus i Atalantę

O’Riley wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym

Matt O’Riley szybko stał się jednym z najbardziej pożądanych młodych talentów na rynku transferowym tego lata. Jego umiejętności i wszechstronność zwróciły uwagę Atalanty, która już dwukrotnie składała oferty za zawodnika Celticu, z czego najnowsza wyniosła 17 milionów euro. Obie zostały odrzucone, jednak nie zniechęciło to innych klubów do obserwowania sytuacji.

Oprócz Atalanty, Juventus i Southampton także wyrażają zainteresowanie 22-letnim pomocnikiem. Jego profil piłkarski idealnie wpisuje się w wymagania taktyczne wielu czołowych klubów, co czyni go atrakcyjnym celem transferowym.

Według informacji “The Scottish Sun” i “Sky Sports News”, Chelsea również dołączyła do wyścigu o O’Rileya. Londyński klub jest gotowy złożyć ofertę, jeśli Conor Gallagher zdecyduje się na transfer do Atletico Madryt. The Blues już w styczniu tego roku interesowali się O’Rileyem, widząc w nim podobieństwa taktyczne do Gallaghera.

Chelsea jest gotowa zapłacić 30 milionów euro, które Celtic oczekuje za swojego młodego pomocnika. Jednak O’Riley musi rozważyć swoje opcje. Mimo że Premier League oferuje atrakcyjne warunki finansowe, Stamford Bridge może być mniej korzystnym wyborem ze względu na silną konkurencję i mniejsze szanse na grę.

Atalanta ma kilka znaczących przewag nad Chelsea w tym wyścigu. Przede wszystkim klub z Bergamo może zapewnić O’Rileyowi regularną grę w Lidze Mistrzów oraz więcej minut na boisku, co jest kluczowe dla jego rozwoju jako młodego zawodnika. Ponadto La Dea znana jest z rozwoju młodych talentów i może być bardziej przekonującą opcją dla zawodnika pragnącego regularnych występów.

