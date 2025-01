Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Claudio Giraldez i Carlo Ancelotti

Celta zasłużyła na jedenastkę?

Do 82. minuty Real Madryt prowadził 2:0, jednak Królewscy nie zdołali utrzymać korzystnego wyniku do końca regulaminowego czasu gry. W 83. minucie Jonathan Bamba skorzystał z podania Pablo Durana, osiem minut później Marcos Alonso wykorzystał rzut karny i doprowadził do dogrywki. W tej aż trzy bramki zdobyli gospodarze, którzy zapewnili sobie awans do kolejnej rundy. Jednak nie obyło się bez kontrowersji.

Czy Celta Vigo powinna otrzymać rzut karny? Tak twierdzi jej trener, Claudio Giraldez. – To była decydująca sytuacja, to jasne. Ale postaram się, jak powiedziałem ostatnio, nie mówić o sędziach. Jestem młodym trenerem, jestem w La Liga od niespełna roku i muszę się podszkolić, aby lepiej poznać, jak działa VAR, ponieważ nie do końca to rozumiem – przyznał rozżalony szkoleniowiec gości.

– Chciałbym jeszcze raz przeprosić, sędziowie są profesjonalistami i obwiniam siebie za brak lepszego przygotowania. Muszę się więcej nauczyć o systemie VAR, muszę się szkolić. Sędzia nie musi dziś wiele robić, jeśli VAR nie powie mu, że musi to sprawdzić. Przeszliśmy przez prawie każdy trudny moment meczu i jestem dumny z zawodników i fanów, którzy przyszli nas zobaczyć. Za chwilę gramy z Athletikiem” – dodał Giraldez.