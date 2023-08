Cash z ekspresowym dubletem! Beniaminek na kolanach! [WIDEO]

IMAGO / Sportsphoto Na zdjęciu: Matty Cash (Burnley - Aston Villa)

Aston Villa rozpoczęła strzelanie na Turf Moor już w 8. minucie

Znakomity kontratak gości wykorzystał Matty Cash, któremu dogrywał Ollie Watkins

Chwilę później 26-latek miał na koncie już dwa trafienia

Dla reprezentanta Polski był to premierowe gole w tym sezonie Premier League

Aston Villa. Matty Cash dwukrotnie trafił do siatki Burnley

Aston Villa po dwóch spotkaniach w Premier League miała na koncie trzy punkty. Podopieczni Unaia Emery’ego na otwarcie sezonu musieli przełknąć gorzką pigułkę w postaci wysokiej porażki z Newcastle (1:5), ale w drugiej serii spotkań nie dali najmniejszych szans Evertonowi i wygrali 4:0.

Do starcia z Burnley w 3. kolejce The Villans przystępowali po triumfie 5:0 z Hibernian w 4. rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Dobry wynik w środku tygodnia przełożył się na udany początek pojedynku z The Clarets. Już w 8. minucie goście wyszli na prowadzenie na Turf Moor. Ollie Watkins otrzymał podanie na wolne pole i mocno zagrał wzdłuż bramki, a nadbiegający Matty Cash ofiarnym wślizgiem umieścił piłkę w siatce. Dla 26-letniego reprezentanta Polski było to pierwsze trafienie w tym sezonie i piąte w historii występów w Premier League.

GOOOOLL MATTY CASH! ALEŻ KONTRA



Reprezentant Polski otwiera wynik w meczu z Burnley#domPremierLeague pic.twitter.com/hNC1hGUuI4 — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) August 27, 2023

W 20. minucie Aston Villa miała już na koncie dwa gole, a Matty Cash mógł pochwalić się dubletem. Tym razem Polak świetnie rozegrał z Abou Diabym i strzałem bez przyjęcia nie dał szans Jamesowi Traffordowi.