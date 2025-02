Aston Villa pracuje nad transferem gracza PSG

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Aston Villa chce wypożyczyć Marco Asensio

Aston Villa w trakcie trwającego sezonu musi mieć szeroką kadrę, aby móc rywalizować na kilku frontach. Wszystko wskazuje na to, że lada moment nowym graczem The Villas zostanie Marcus Rashford. Okazuje się jednak, że nie tylko Anglik może wzmocnić ofensywę klubu z Premier League.

Dziennikarz Fabrizio Romano dał do zrozumienia, że klub z Birmingham prowadzi zaawansowane negocjacje w sprawie wypożyczenia Marco Asensio z Paris Saint-Germain. Piłkarz jest podobno chętny na taki ruch. Szczególnie że w ekipie z Ligue 1 nie może liczyć na taki czas na boisku, jaki by chciał.

29-letni piłkarz trafił do ekipy z Parc des Princes w lipcu 2023 roku z Realu Madryt. PSG pozyskało Marco Asensio na zasadzie wolnego transferu, podpisując z graczem kontrakt do końca czerwca 2026 roku. W każdym razie w tej kampanii 38-krotny reprezentant Hiszpanii wystąpił w zaledwie 16 meczach paryżan, notując w nich dwa trafienia i cztery asysty. Na boisku piłkarz spędził 755 minut.

Gdyby transakcja z udziałem Hiszpana do Aston Villi stała się faktem, to ofensywny gracz miały możliwość ciekawej rywalizacji o miejsce w składzie. Na podobnej pozycji co Marco Asensio mogą grać Morgan Rogers, Leon Bailey czy Donyell Malen.

Hiszpański zawodnik w swoim piłkarskim CV ma też takie kluby jak: Mallorca czy Espanyol. Rynkowa wartość piłkarza wynosi natomiast 20 milionów euro.