AS Roma poważnie rozważa sprzedaż swojego zawodnika

Chris Smalling zerwał więzadła krzyżowe na początku sezonu

Anglik najprawdopodobniej nie pojawi się na boisku do końca sezonu

Chris Smalling może opuścić Serie A

Chris Smalling doznał ciężkiej kontuzji na początku obecnego sezonu. Anglik po rozegraniu 3 spotkań zerwał więzadła krzyżowe, przez co jego udział w tej kampanii prawdopodobnie dobiegł końca. Jeszcze podczas przedsezonowych zapowiedzi 33-latek uważany był za kluczową postać w układance Jose Mourinho. Teraz jego sytuacja dramatycznie poległa pogorszeniu. Według informacji z włoskiej prasy “La Gazzetta dello Sport” sugeruję, że AS Roma jest gotowa sprzedać obrońcę, gdy ten dojdzie do zdrowia.

Jeszcze w czerwcu angielski stoper cieszył się z nowego kontraktu, który przedłużał jego pobyt w stolicy Włoch do końca czerwca 2025 roku. Na ten moment wszystko wskazuję na to, że musi szukać sobie nowego klubu. Oczywiście nie będzie to zadanie łatwe, biorąc pod uwagę, to jak długo były piłkarz Manchesteru United będzie wyłączony z gry.

Na włoskich boiskach zagrał dla “I Lupi” 146 spotkań, w których 9 razy strzelał bramkę. Wygrał z Romą Ligę Konferencji w sezonie 2021/2022.